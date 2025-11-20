وزارة الثقافة تحتفل بيوم الطفل العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 تشرين الثاني (بترا)- رعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة اليوم الخميس الاحتفال الذي نظمه المركز الثقافي الملكي، بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف في الـ20 من تشرين الثاني من كل عام.

وفي كلمة ألقاها في الاحتفال الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بالمركز، هنأ الرواشدة الأطفال بيومهم، مشيرا إلى انه يوم اعتماد اتفاقية حقوق الطفل في 20 تشرين الثاني، في كل أنحاء العالم، ليقف الأطفال ويتحدثون عن حياتهم وطموحاتهم وآمالهم وأحلامهم وحقوقهم أيضا.

وأكد الرواشدة في الاحتفال الذي حضرته رئيسة لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان، العين هيفاء النجار، وأمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال الأحمد، وعدد من السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية للدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة في الأردن، أن الطفولة بالأردن تحظى باهتمام مستمر من جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله.

ونوه بأن الأردن كان من بين أول الدول التي وافقت على اتفاقية حقوق الطفل مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وقال: "حينما نحتفل بالطفل، فإننا نحتفل بصورتنا ونحتفل بحملة أفكارنا وتاريخنا، ونحتفل بالبراءة، والصدق في هذا العالم المعقد، ونحتفل بالغد، حيث يمثل الأطفال صورة الوطن ومستقبله، وصورة الإنسانية في ظل التحولات المتسارعة للتكنولوجيا، وثورة المعلومات والتحولات العالمية".

وبين أن الوزارة أنشأت حديثا مديرية خاصة للطفل كونها تؤمن بحقوق الطفل، وتوسيع فرص مشاركته في كل ما يؤثر في حياته وأمنه، وأن مستقبل الوطن، مرهون بمستقبل أطفال الأردن، وأن الاهتمام بالطفل هو استثمار في المستقبل.

وأشار إلى أن الوزارة أولت الطفل في كل برامجها اهتماما خاصا، إذ منحت نسبة من إصداراتها من الكتب بالعناوين التي تتصل بالطفل، وتحديدا في إصدارات مكتبة الأسرة، وتغذية المدارس ومكتبات البلديات بمئات العناوين التي تخص كتب الأطفال، وكذلك معظم نشاطاتها وبرامجها في الموسيقى والفن التشكيلي والمسرح والقراءة وكل ما من شأنه الارتقاء بوعي الطفل وإبداعه ونموه الإدراكي والنفسي.

كما بين أن الوزارة ومن خلال استراتيجيتها الثقافية الوطنية تُعنى بتطوير مناهج وأنشطة موجهة للأطفال لصقل مهاراتهم، وغرس القيم الإيجابية، وتعزيز هويتهم الثقافية الوطنية، ويشمل ذلك دعم المبادرات التي تركز على اكتشاف مواهبهم وتنمية إبداعاتهم في مجالات متنوعة كالفنون والآداب، وتوفير بيئة ثقافية إيجابية لهم.

ولفت الى أن دور المراكز الثقافية التابعة للوزارة وتوسعها على أمتداد الوطن ونشرها في المحافظات كأولوية وطنية لاكتشاف مواهب الأطفال وتوفير البيئة المناسبة، لصقل مواهبهم وتنمية إبداعاتهم وحمايتهم من الأفكار المتطرفة والسلوكيات الضارة، وتزويدهم بمهارات تنسجم مع شغفهم، ضمن برامج تغرس القيم الإيجابية، وتعزز الوعي الثقافي بوصفة جزءا من المنظومة القيمية الوطنية، وجزءا من التقاليد الحضارية والإنسانية.

واستهل الاحتفال، فقرات غنائية وطنية قدمها كورال والفرقة الموسيقية لمعهد الفنون الجميلة بقيادة الفنان مصطفى شعشاعة، حيث اشتمل الاحتفال أيضا على فقرات فنية غنائية لفرق من اطفال مدارس الرضوان ومنتدى الطفل العربي في مدينة السلط ومركز زها الثقافي ومدارس الرائد العربي ومدارس فيلادلفيا؛ وقدموا أغان تحاكي الطفولة، وأخرى تنهل من الموروث الغنائي الاردني، كما قدمت فرق لوحات من فنون الدبكة بمصاحبة الغناء، والقى عدد من الأطفال كلمات وقصائد شعرية تنوعت بين الفصحى والنبطي، وكذلك فنون الرسم والرسم على الوجوه.

والاحتفال الذي نظمت على هامشه سفارات فلسطين وقطر والسودان والجزائر والمغرب وروسيا والصين وسيرلانكا، معرضا للمنتجات الغذائية والمأكولات والمشروبات الشعبية والتحف بالاضافة الى المنسف الاردني، اشتمل كذلك على عرض للازياء التراثية لكل من فلسطين وقطر واليمن والسودان والجزائر والمغرب وروسيا والصين.

كما اشتمل الاحتفال على عرض الأزياء والاثواب التراثية الأردنية لمحافظات العاصمة، وإربد، وجرش، وعجلون، والمفرق، والبلقاء، والزرقاء، ومأدبا، والكرك، والطفيلة، ومعان، والعقبة، ولواء الرمثا، وعشائر بني معروف وعشائر الشركس في الاردن.

كما شاركت في الاحتفال فرقة النشامى والتراث للموسيقى حيث قدمت عددا من المعزوفات الوطنية والتراثية.

--(بترا)

م ت/رق

20/11/2025 16:20:38