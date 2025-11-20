وزير العمل: المكان الطبيعي للطفل على مقاعد الدراسة

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 20 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت جمعية الملكة زين الشرف للتنمية الاجتماعية في محافظة المفرق، اليوم الخميس، نتائج المرحلة الرابعة من مشروع تعزيز القدرات الوطنية للحد من عمل الأطفال التي نفذتها بدعم من البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية (RDPP) تزامنا مع اليوم العالمي للطفل.

وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار الذي رعى إعلان النتائج، إن الأردن حريص على حماية الطفل ورعايته، مؤكدا أن الوزارة تبذل جهودا سنوية بالتعاون مع الشركاء من جهات حكومية وغير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني إلى الحد من عمل الأطفال لضمان أن الطفل يتلقى رعاية حقيقية في المكان الذي يفترض أن يكون فيه وهو المدرسة، وليس سوق العمل.

وبين أن المبادئ الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن تم عكسها في قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، حيث منع القانون تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، كما منعت تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره، وتم تحديد هذه الأعمال بقرار خاص صادر عن وزير العمل.

ونوه البكار إلى أن قانون العمل يعاقب صاحب العمل المخالف لأي من هذه الأحكام بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 500 دينار وتضاعف في حال التكرار، لافتا إلى أن الجهود الوطنية بتكاتفها أطلقت في هذا العام شعارا وطنيا وهو " طفل يتعلم... أردن يتقدم"، للحد من عمل الأطفال والتركيز على أهمية التعليم للأطفال ودوره في تقدم الأردن.

وأوضح أن دور وزارة العمل في الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030 يتمثل في تعزيز إجراءات التفتيش حول شروط وظروف العمل وتحويل حالات عمل الأطفال للجهات المعنية وضمان حماية حقوق الأطفال العاملين من أشكال الاستغلال كافة، والحد من تدني الأجور وضمان مستوى وظروف العمل اللائق للطفل العامل للفئة العمرية 16 إلى 18 عاما وفقا للأطر القانونية.

بدورها، أكدت مديرة المشروع هدى الزيتاوي، أن المشروع يواصل جهوده في التصدي لعمل الأطفال من خلال التركيز على التعليم كرافعة أساسية بالرغم من التقدم الملحوظ في معدلات محو الأمية في الأردن، خاصة أن هناك أسرا ومجتمعات لا تزال تعاني من ضعف الوعي بأهمية التعليم.

وبينت أن المشروع اعتمدت على منهجية شاملة شملت توثيق أوضاع الأطفال العاملين من حيث نوع العمل ومكان السكن، ثم تقييم الوضع الاقتصادي للأسر المستحقة، مشيرة إلى تقديم خدمات متكاملة تتضمن الإرشاد النفسي والاجتماعي وتحفيز إعادة الالتحاق بالمدرسة، من خلال تنسيق مباشر مع مديرية التربية والتعليم في قصبة المفرق.

وأشارت الزيتاوي إلى أن المشروع يوصي بإبعاد الأطفال عن القطاعات الخطرة، والمساهمة في دمجهم في برامج تعليمية مناسبة، سواء من خلال التعليم الرسمي أو التعليم غير النظامي في مقر الجمعية، وذلك دعما لالتزام وزارة العمل بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمكافحة عمل الأطفال وانسجاما مع التوجيهات الملكية التي تركز على حماية الطفولة وتعزيز فرص التعليم.

20/11/2025 16:40:13