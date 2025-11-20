إنتاج تنظم الجناح الأردني الأول في معرض هايتك بسوريا

الأخبار الأكثر تداولاً
إنتاج تنظم الجناح الأردني الأول في معرض هايتك بسوريا
عمان 20 تشرين الثاني (بترا)- تنظّم جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، الجناح الأردني الأول في معرض "هايتك" لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دمشق، بمشاركة 14 شركة أردنية، خلال الفترة من 20 إلى 24 تشرين الثاني الحالي.
وبحسب بيان للجمعية، افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الجناح الأردني اليوم الخميس، بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبدالسلام هيكل، ورئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج فادي قطيشات، ورئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، والسفير الأردني في دمشق سفيان القضاة وبحضور عدد من شركات القطاع.
ويُعد هذا الجناح الأول من نوعه في السوق السورية، ويهدف غلى عرض الخبرات الأردنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وفتح قنوات تعاون جديدة مع الشركات السورية، بما يعزز التكامل الاقتصادي والتقني بين البلدين.
كما يرتبط تنظيم الجناح بفعاليات الملتقى الأردني -السوري لتكنولوجيا المعلومات، في إطار برنامج شامل لتعزيز التعاون الإقليمي في القطاع الرقمي.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، إن إقامة الجناح الأردني في معرض "هايتك" تمثل خطوة بالغة الأهمية لدعم حضور الشركات الأردنية في السوق السورية، وإتاحة منصة مباشرة للتواصل مع المؤسسات السورية العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف أن الشركات الأردنية المشاركة تقدّم حلولاً تقنية متقدمة في مجالات متنوعة ومتعددة، مؤكداً أن هذه المشاركة تعكس ثقة إقليمية واسعة بالكفاءات الأردنية.
وأشار إلى أن "إنتاج" تعمل بشكل مستمر على فتح أسواق جديدة أمام شركات القطاع، ودعم توسعها في المنطقة، خصوصاً في ظل تزايد الطلب على الحلول الرقمية في سوريا خلال مرحلة التعافي الاقتصادي.
ولفت الى أن الجناح الأردني في "هايتك" يفتح نافذة تعاون جديدة، ويعزز فرص الاستثمار المشترك، ويؤسس لمرحلة من التكامل التقني العربي القائم على الشراكة والابتكار.
--(بترا)
غ ح/رق
20/11/2025 16:53:39
