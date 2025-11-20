إنتاج تنظم الجناح الأردني الأول في معرض هايتك بسوريا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 تشرين الثاني (بترا)- تنظّم جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، الجناح الأردني الأول في معرض "هايتك" لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دمشق، بمشاركة 14 شركة أردنية، خلال الفترة من 20 إلى 24 تشرين الثاني الحالي.

وبحسب بيان للجمعية، افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الجناح الأردني اليوم الخميس، بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبدالسلام هيكل، ورئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج فادي قطيشات، ورئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، والسفير الأردني في دمشق سفيان القضاة وبحضور عدد من شركات القطاع.

ويُعد هذا الجناح الأول من نوعه في السوق السورية، ويهدف غلى عرض الخبرات الأردنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وفتح قنوات تعاون جديدة مع الشركات السورية، بما يعزز التكامل الاقتصادي والتقني بين البلدين.

كما يرتبط تنظيم الجناح بفعاليات الملتقى الأردني -السوري لتكنولوجيا المعلومات، في إطار برنامج شامل لتعزيز التعاون الإقليمي في القطاع الرقمي.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، إن إقامة الجناح الأردني في معرض "هايتك" تمثل خطوة بالغة الأهمية لدعم حضور الشركات الأردنية في السوق السورية، وإتاحة منصة مباشرة للتواصل مع المؤسسات السورية العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف أن الشركات الأردنية المشاركة تقدّم حلولاً تقنية متقدمة في مجالات متنوعة ومتعددة، مؤكداً أن هذه المشاركة تعكس ثقة إقليمية واسعة بالكفاءات الأردنية.

وأشار إلى أن "إنتاج" تعمل بشكل مستمر على فتح أسواق جديدة أمام شركات القطاع، ودعم توسعها في المنطقة، خصوصاً في ظل تزايد الطلب على الحلول الرقمية في سوريا خلال مرحلة التعافي الاقتصادي.

ولفت الى أن الجناح الأردني في "هايتك" يفتح نافذة تعاون جديدة، ويعزز فرص الاستثمار المشترك، ويؤسس لمرحلة من التكامل التقني العربي القائم على الشراكة والابتكار.

--(بترا)

غ ح/رق

20/11/2025 16:53:39





دليل ال

مركز تدريب روابط م



حدث في مثل ه

المقالات المخ صورة و

آخر الأخبار "إنتاج" تنظم الجناح الأردني الأول في معرض "هايتك" وزير العمل: المكان الطبيعي للطفل على مقاعد ا "سند الشبابية" تؤكد دعمها لتوثيق السردية الأردنية وتعزيز الهوية ا وزارة الثقافة تحتفل بيوم الطفل ا وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي القويرةعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة