سند الشبابية تؤكد دعمها لتوثيق السردية الأردنية وتعزيز الهوية الوطنية

عمان 20 تشرين الثاني (بترا)- أكدت جمعية سند للفكر والعمل الشبابي، دعمها الكامل لتوثيق قصة الأردن وصون السردية الوطنية المستمدة من إرث الثورة العربية الكبرى، وتضحيات الأجيال ومسيرة بناء الدولة الأردنية الحديثة.

وقالت الجمعية في بيان اليوم الخميس ، إن حديث الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال لقائه وجهاء وممثلين عن محافظة الطفيلة، حول أهمية توثيق السردية الأردنية لتكون مرجعية للأجيال القادمة، يشكّل محطة وطنية مضيئة تعكس عمق الرؤية الهاشمية تجاه الهوية الأردنية وضرورة الحفاظ عليها، باعتبارها أساساً لوحدة المجتمع وقوة الدولة واستمرار نهضتها.

وأضافت أن توجيهات سموه جاءت لتؤكد الدور المحوري للشباب في حمل الرواية الوطنية، والتعبير عنها بثقة ومسؤولية، وترسيخ قيم الانتماء والولاء وتعزيز الوعي بالتاريخ الوطني في مواجهة أي محاولات للتشويه أو العبث بالسردية الأردنية.

ولفتت الجمعية إلى أن ما جاء في حديث سمو ولي العهد يعيد التأكيد على أهمية العمل التشاركي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والهيئات الشبابية في إبراز القامات الوطنية والإنجازات الأردنية، وتقديم السردية الوطنية بصورة معاصرة تعبّر عن حقيقة الأردن وثوابته.

واختتمت جمعية سند بيانها بالتأكيد على استعدادها التام لدعم كل الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الهوية الأردنية وصون السردية التاريخية للدولة، بما يحفظ إرث الوطن للأجيال القادمة ويعزز مكانته على المستويين الإقليمي والدولي.

20/11/2025