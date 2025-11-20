سند الشبابية تؤكد دعمها لتوثيق السردية الأردنية وتعزيز الهوية الوطنية

الأخبار الأكثر تداولاً
سند الشبابية تؤكد دعمها لتوثيق السردية الأردنية وتعزيز الهوية الوطنية
عمان 20 تشرين الثاني (بترا)- أكدت جمعية سند للفكر والعمل الشبابي، دعمها الكامل لتوثيق قصة الأردن وصون السردية الوطنية المستمدة من إرث الثورة العربية الكبرى، وتضحيات الأجيال ومسيرة بناء الدولة الأردنية الحديثة.
وقالت الجمعية في بيان اليوم الخميس ، إن حديث الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال لقائه وجهاء وممثلين عن محافظة الطفيلة، حول أهمية توثيق السردية الأردنية لتكون مرجعية للأجيال القادمة، يشكّل محطة وطنية مضيئة تعكس عمق الرؤية الهاشمية تجاه الهوية الأردنية وضرورة الحفاظ عليها، باعتبارها أساساً لوحدة المجتمع وقوة الدولة واستمرار نهضتها.
وأضافت أن توجيهات سموه جاءت لتؤكد الدور المحوري للشباب في حمل الرواية الوطنية، والتعبير عنها بثقة ومسؤولية، وترسيخ قيم الانتماء والولاء وتعزيز الوعي بالتاريخ الوطني في مواجهة أي محاولات للتشويه أو العبث بالسردية الأردنية.
ولفتت الجمعية إلى أن ما جاء في حديث سمو ولي العهد يعيد التأكيد على أهمية العمل التشاركي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والهيئات الشبابية في إبراز القامات الوطنية والإنجازات الأردنية، وتقديم السردية الوطنية بصورة معاصرة تعبّر عن حقيقة الأردن وثوابته.
واختتمت جمعية سند بيانها بالتأكيد على استعدادها التام لدعم كل الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الهوية الأردنية وصون السردية التاريخية للدولة، بما يحفظ إرث الوطن للأجيال القادمة ويعزز مكانته على المستويين الإقليمي والدولي.
--(بترا)
ه ر/رق
20/11/2025 16:30:21
