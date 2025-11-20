  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وفد حركة فتح يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للرمز ياسر عرفات في بكين

2025-11-20 09:04:04
(MENAFN- Palestine News Network ) بكين /PNN/ شارك وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول "أبو جهاد"، وعضوية عضو اللجنة المركزية للحركة وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، بحضور سفير دولة فلسطين لدى جمهورية الصين الشعبية د. جواد عواد، في مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للرئيس الشهيد الرمز ياسر عرفات في متحف جينتاي للفنون بالعاصمة الصينية بكين، اليوم الخميس 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
وضمّ الوفد كلاً من المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، والمتحدث الرسمي باسم الحركة ماهر النمورة، والسفير د.شادي خلايله وطاقم السفارة.
وخلال المراسم، استحضر الحضور الإرث الوطني الخالد للرئيس الرمز ياسر عرفات، ودوره التاريخي في قيادة النضال الفلسطيني وترسيخ الهوية الوطنية، مؤكدين مكانته الثابتة في الوجدان الفلسطيني ودوره المركزي في مسيرة الشعب نحو نيل حقوقه المشروعة.
ويُذكر أن الرئيس محمود عباس كان قد افتتح التمثال التكريمي للرئيس الشهيد في حزيران/يونيو 2023 خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية ولقائه فخامة الرئيس شي جين بينغ، في خطوة عكست عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ودعم الصين الثابت للقضية الفلسطينية

