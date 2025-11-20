وفد حركة فتح يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للرمز ياسر عرفات في بكين

403
الأخبار الأكثر تداولاً
وفد حركة فتح يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للرمز ياسر عرفات في بكين
(MENAFN- Palestine News Network ) بكين /PNN/ شارك وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول "أبو جهاد"، وعضوية عضو اللجنة المركزية للحركة وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، بحضور سفير دولة فلسطين لدى جمهورية الصين الشعبية د. جواد عواد، في مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للرئيس الشهيد الرمز ياسر عرفات في متحف جينتاي للفنون بالعاصمة الصينية بكين، اليوم الخميس 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
وضمّ الوفد كلاً من المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، والمتحدث الرسمي باسم الحركة ماهر النمورة، والسفير د.شادي خلايله وطاقم السفارة.
وخلال المراسم، استحضر الحضور الإرث الوطني الخالد للرئيس الرمز ياسر عرفات، ودوره التاريخي في قيادة النضال الفلسطيني وترسيخ الهوية الوطنية، مؤكدين مكانته الثابتة في الوجدان الفلسطيني ودوره المركزي في مسيرة الشعب نحو نيل حقوقه المشروعة.
ويُذكر أن الرئيس محمود عباس كان قد افتتح التمثال التكريمي للرئيس الشهيد في حزيران/يونيو 2023 خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية ولقائه فخامة الرئيس شي جين بينغ، في خطوة عكست عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ودعم الصين الثابت للقضية الفلسطينية
