  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الملك يهنئ الرئيس اللبناني بعيد استقلال بلاده

الملك يهنئ الرئيس اللبناني بعيد استقلال بلاده

2025-11-20 09:03:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبد الله الثاني برقية تهنئة إلى الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، بمناسبة عيد استقلال الجمهورية اللبنانية الشقيقة.


وعبر جلالته في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على الرئيس عون بموفور الصحة، وعلى الشعب اللبناني الشقيق وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار.

MENAFN20112025000208011052ID1110373887

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث