الملك يهنئ الرئيس اللبناني بعيد استقلال بلاده

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الأخبار الأكثر تداولاً
الملك يهنئ الرئيس اللبناني بعيد استقلال بلاده
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبد الله الثاني برقية تهنئة إلى الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، بمناسبة عيد استقلال الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
وعبر جلالته في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على الرئيس عون بموفور الصحة، وعلى الشعب اللبناني الشقيق وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment