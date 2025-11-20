الملك يهنئ الرئيس اللبناني بعيد استقلال بلاده

وعبر جلالته في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على الرئيس عون بموفور الصحة، وعلى الشعب اللبناني الشقيق وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار.

