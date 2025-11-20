وزارة التنمية: قرار إغلاق مراكز الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة غير صحيح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة التنمية الاجتماعية، في تصريحات صحفية، إنها مستمرة في تقديم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة، وإن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق دور الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة غير صحيح، وإنه لا يوجد أي قرار بإغلاق المراكز الإيوائية الخاصة المرخصة حسب الأصول.



وأشارت الوزارة إلى أن بدائل الإيواء التي تتعلق بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى إدماجهم في بيئتهم وأسرهم الطبيعية، تنفيذاً للخطة الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الجهات ذات العلاقة. وتُنفَّذ الخطة التي أُطلقت في عام 2019، على أن يتم الانتهاء منها في أيلول 2027. وأكدت الوزارة أن جميع المراكز الخاصة على علمٍ مسبق بمواعيد وأهداف هذه الخطة منذ بدايتها.



وأضافت الوزارة أنها لم توقف شراء الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب نظام الشراء الموحد، لهذه الغاية، وأن هناك مركزًا واحدًا فقط تقدّم بطلب لإلغاء ترخيص القسم الإيوائي لديه وفقًا لرغبته وإرادته.