وزارة التنمية: قرار إغلاق مراكز الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة غير صحيح

وزارة التنمية: قرار إغلاق مراكز الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة غير صحيح
وأشارت الوزارة إلى أن بدائل الإيواء التي تتعلق بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى إدماجهم في بيئتهم وأسرهم الطبيعية، تنفيذاً للخطة الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الجهات ذات العلاقة. وتُنفَّذ الخطة التي أُطلقت في عام 2019، على أن يتم الانتهاء منها في أيلول 2027. وأكدت الوزارة أن جميع المراكز الخاصة على علمٍ مسبق بمواعيد وأهداف هذه الخطة منذ بدايتها.
وأضافت الوزارة أنها لم توقف شراء الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب نظام الشراء الموحد، لهذه الغاية، وأن هناك مركزًا واحدًا فقط تقدّم بطلب لإلغاء ترخيص القسم الإيوائي لديه وفقًا لرغبته وإرادته.
