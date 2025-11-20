الصحة العالمية تخفض 25% من قوتها العاملة وتواجه عجزاً يفوق مليار دولار

MENAFN - Al-Bayan) ">تعتزم منظمة الصحة العالمية تقليص قوتها العاملة بنسبة تقارب الربع، بحلول منتصف العام المقبل، في إطار سعيها لتنفيذ إصلاحات بعد إعلان أكبر ممول لها، وهي الولايات المتحدة، عن انسحابها.

ووفقاً لوثيقة ستقدم للدول الأعضاء، تتوقع المنظمة تقليص 2371 وظيفة بحلول يونيو 2026 من إجمالي 9401 وظيفة كانت لديها في يناير 2025، نتيجة عمليات التسريح والتقاعد والاستقالة، دون احتساب الموظفين المؤقتين الذين جرى إنهاء خدمات عدد كبير منهم.

وتظهر الوثائق أيضاً أن المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها تواجه فجوة تمويلية تبلغ 1.06 مليارات دولار في ميزانيتها لعامي 2026-2027، أو ما يقرب من ربع إجمالي التمويل المطلوب، إلا أن ذلك يعد انخفاضاً عن فجوة تقديرية بلغت 1.7 مليار دولار في مايو الماضي.

وفي رسالة داخلية اطلعت عليها ((رويترز))، قال المدير العام ((تيدروس أدهانوم جيبريسوس)) إن العام الجاري كان من الأصعب في تاريخ المنظمة، نظراً لعملية إعادة ترتيب الأولويات التي أدت إلى خفض كبير في عدد الموظفين، مؤكداً أن مرحلة إعادة الهيكلة باتت في مراحلها الأخيرة.

كانت واشنطن أكبر داعم مالي لوكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، حيث أسهمت بنحو 18% من إجمالي تمويلها، وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي ((دونالد ترامب)) من المنظمة في يناير، ما دفع الوكالة إلى تقليص نشاط عملياتها.