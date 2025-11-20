تعاون بين "دبي الجنوب" و"مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية" لتعزيز التوطين

MENAFN - Al-Bayan) ">وقعّت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيس في المنطقة، مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتمكين الكفاءات الوطنية، وربطها بسوق العمل.

ويأتي توقيع هذه المذكرة، في خطوة استراتيجية، تهدف إلى إطلاق شراكات نوعية، تسهم في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية، لقيادة مستقبل القطاعات الحيوية في الإمارة، لا سِيما الطيران والخدمات اللوجستية والتطوير العمراني، باعتبارها قطاعات أساسية، تشهد نمواً متسارعاً، وتُعد ركيزة رئيسة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وبحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وخليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، تم توقيع المذكرة عن ((دبي الجنوب)) حفصة القرقاوي المدير التنفيذي - الموارد البشرية، وعن المجلس عبد العزيز الفلاحي مشرف عام عمليات التوظيف، حيث أقيمت مراسم التوقيع في جناح دبي الجنوب في معرض دبي للطيران، بحضور عدد من كبار المسؤولين والخبراء من الجانبين، ما يعكس أهمية هذا التعاون، الذي يمثل نموذجاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص، لدعم توجهات الإمارة نحو إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة المستقبل في المجالات ذات الأولوية.

وقالت حفصة القرقاوي: إننا نهدف إلى تمكين الشباب الإماراتي من مهارات المستقبل، سواء في قطاع الطيران وسلاسل التوريد أو مجالات السلامة والجودة والتحوّل الرقمي، وتسريع انتقالهم من مراحل التدريب إلى مواقع التأثير، وفي ظل ما نشهده من دورة استثنائية لمعرض دبي للطيران هذا العام، فإننا ملتزمون بدعم جهود التوطين في قطاع الطيران، وتمكين الكفاءات الوطنية للمساهمة بأدوار قيادية في مسيرة النموّ والتنافسية، وتمتدّ هذه الجهود لتشمل قطاعات أوسع في دبي، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة وأجندتها الاقتصاديّة والاجتماعية على مستوى الدولة.

وقال عبد العزيز الفلاحي، إن مذكرة التفاهم مع ((دبي الجنوب)) تمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صلبة من الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة المستقبل في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية، التي تُعد رافداً أساسياً للتنمية المستدامة في الإمارة، ومن خلال هذا التعاون، نعمل على توفير بيئة متكاملة، تُمكّن الشباب الإماراتي من اكتساب المعرفة والخبرات التي تعزز حضورهم في القطاعات الاستراتيجية، بما يرسخ دورهم شريكاً رئيساً في دعم التنافسية العالمية لدبي، كما يعكس هذا التعاون التزامنا بمتابعة أفضل الممارسات العالمية في مجال تنمية الموارد البشرية، وتوظيفها بما يواكب تطلعات الدولة نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

وتتضمن المذكرة تطوير برامج تدريب وتأهيل متخصصة، تتيح للشباب الإماراتي اكتساب الخبرات العملية، والمهارات الفنية اللازمة للعمل في بيئة عالمية تنافسية، إضافة إلى توفير مسارات مهنية نوعية، تواكب التطورات السريعة التي يشهدها قطاع الطيران والخدمات اللوجستية.

كما ستعمل الشراكة على تصميم مبادرات مشتركة، تستند إلى المعايير الدولية، وتتيح نقل المعرفة، وتبادل الخبرات بين الطرفين، بما يضمن استدامة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الكوادر الوطنية في هذه القطاعات الاستراتيجية.