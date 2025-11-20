24.4 مليار درهم قيمة 27 صفقة لـ"توازن" خلال 4 أيام

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي عن إبرام سبع صفقات جديدة لصالح وزارة الدفاع خلال اليوم الرابع من أعمال معرض دبي للطيران 2025، بقيمة إجمالية بلغت 6.427 مليارات درهم.

وعلى مدى الأيام الأربعة الأولى من أعمال المعرض، بلغ إجمالي الصفقات المبرمة لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي 27 صفقة محلية ودولية بقيمة إجمالية قدرها 24.443 مليار درهم، ما يعكس الزخم الكبير والتعاون المتنامي بين مجلس التوازن للتمكين الدفاعي وشركائه من القطاعين المحلي والعالمي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور عبدالله أحمد السعيدي، ومانع عبدالكريم المنصوري، المتحدثين الرسميين باسم المجلس.

وكشف عبدالله أحمد السعيدي عن تفاصيل الصفقات المحلية لليوم الرابع، والتي بلغت أربعة عقود بقيمة إجمالية 6.258 مليارات درهم، وشملت التعاقد مع شركة كالدس لشراء وتوريد صواريخ الحداة بقيمة 6.142 مليارات درهم، والتعاقد مع شركة إنترناشونال جولدن جروب لشراء الطائرات المسيرة بقيمة 57.858 مليون درهم، ومع شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية (أداسي) لشراء رادارات بقيمة 37.684 مليون درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة سوبريم للخدمات المتميزة لتقديم خدمات الإسناد الفني لقطع غيار وصيانة الطائرات بقيمة 20 مليون درهم.

وأوضح عبدالله السعيدي أن الصفقات الدولية لليوم الرابع تضمنت ثلاث صفقات بقيمة إجمالية بلغت 169.616 مليون درهم، وشملت التعاقد مع شركة تاليس الفرنسية، لشراء مناظير بقيمة 75.966 مليون درهم، والتعاقد مع شركة سي إس جروب الفرنسية، لشراء أنظمة بقيمة 32.240 مليون درهم، ومع الشركة الفرنسية إم بي دي أيه، لتوفير الدعم الفني وإصلاح قطع غيار الميكا والبلاك شاهين والمسترال للطائرات بقيمة 61.410 مليون درهم.

وأكد مانع عبدالكريم المنصوري أن النتائج المحققة خلال الأيام الأربعة الأولى تعكس رؤية دولة الإمارات في بناء قطاع دفاعي وأمني متكامل قائم على الابتكار والشراكات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي يواصل جهوده لتطوير بيئة تنافسية محفزة للقطاع الخاص، وتعزيز دوره الحيوي في دعم القدرات الوطنية في مجالات الطيران، والفضاء، والدفاع، بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتقنيات المتقدمة والصناعات المستقبلية.