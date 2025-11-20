حضور بارز لجامعة زايد العسكرية في معرض دبي للطيران 2025

MENAFN - Al-Bayan) ">اختتمت جامعة زايد العسكرية مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025 بعد حضور بارز، قدمه مرشحو الجامعة عبر جناح تفاعلي جذب اهتمام الوفود العسكرية والدبلوماسية والزوار من مختلف الدول. وجسد الجناح خلال أيام المعرض هوية الجامعة ورسالتها التعليمية والعسكرية، حيث تولى المرشحون تقديم شروح وافية حول طبيعة الدراسة وبرامج التأهيل داخل أول جامعة عسكرية من نوعها في دولة الإمارات.

وخلال أيام المشاركة نجح المرشحون في نقل صورة مشرفة عن الجامعة، مقدمين عرضاً متكاملاً عن بيئتها التعليمية، التي تجمع بين الانضباط العسكري والبرامج الأكاديمية الحديثة، وبخاصة تخصصات بكالوريوس علوم الحاسوب، بالتعاون مع جامعة خليفة، وبكالوريوس العلوم في الدفاع والأمن، بالشراكة مع أكاديمية ربدان، وبكالوريوس الاقتصاد والإدارة من جامعة السوربون أبوظبي، وقد عكس حضور المرشحين مستوى التأهيل المتميز الذي يتلقونه، وقدرتهم على تمثيل جامعتهم باحترافية عالية.

وشهد جناح الجامعة زيارات عديدة من شخصيات عسكرية ودبلوماسية بارزة، أشادت جميعها بمستوى الطلاب وبقدرة الجامعة على تقديم نموذج أكاديمي عسكري متطور، يتماشى مع التطور السريع في الصناعات الدفاعية والتقنية، وقد عبر الزوار عن إعجابهم بالأسلوب المهني، الذي ظهر به المرشحون، وبالجهود التي تبذلها الجامعة في إعداد جيل من الضباط يمتلك المعرفة العلمية والكفاءة القيادية.

وأكدت الجامعة في ختام مشاركتها أن حضورها في معرض دبي للطيران يأتي ضمن رؤيتها لترسيخ مكانتها مؤسسة تعليمية عسكرية رائدة، ولتعزيز انفتاح المرشحين على أحدث التطورات الدفاعية دولياً، بما يسهم في بناء ضباط المستقبل القادرين على خدمة الوطن بكفاءة واقتدار.