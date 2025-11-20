  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الإمارات تتضامن مع بيرو وتعزي في ضحايا حادث الحافلة

2025-11-20 09:03:45
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية بيرو في ضحايا حادث الحافلة الذي وقع في منطقة أريكيبا جنوب البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وللحكومة البيروفية وللشعب البيروفي الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

