الإمارات تتضامن مع بيرو وتعزي في ضحايا حادث الحافلة

الأخبار الأكثر تداولاً
الإمارات تتضامن مع بيرو وتعزي في ضحايا حادث الحافلة
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية بيرو في ضحايا حادث الحافلة الذي وقع في منطقة أريكيبا جنوب البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وللحكومة البيروفية وللشعب البيروفي الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
