التربية تعدل موعد امتحان الكيمياء غداً الجمعة لضمان سلامة وصول الطلبة

MENAFN - Al-Bayan) ">أكدت وزارة التربية والتعليم استمرار العمل بالإجراءات المتّبعة لضمان سلامة وصول الطلبة خلال فترات تشكل الضباب، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب الظروف الجوية التي قد تؤثر في حركة الحافلات المدرسية ووصول الطلبة إلى مقار الاختبارات. وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة أنه سيتم تعديل موعد امتحان الكيمياء المقرر لطلبة الصفوف من الـ 10 حتى الـ 12 يوم غد الجمعة، بما يتوافق مع خطة السلامة المعتمدة.

وبحسب توجيهات الوزارة سيعقد الامتحان في الساعة الـ 10 صباحاً بدلاً من الساعة الـ 9، على أن تكون هناك فترة اختبار واحدة لجميع الطلبة. ويأتي هذا الإجراء بهدف منح الطلبة وقتاً إضافياً للوصول إلى المدارس بسلام، خصوصاً في ظل توقعات بتشكّل ضباب كثيف في ساعات الصباح الأولى.

وأوضحت الإدارات المدرسية أن تطبيق هذا النوع من التعديلات يعكس جاهزية منظومة التعليم في التعامل مع المتغيّرات الجوية، مؤكدة أن سلامة الطلبة أولوية قصوى، وأن الفرق المختصة تواصل تقييم الوضع بالتنسيق مع إدارات المدارس وفرق النقل المدرسي.

وأكدت إدارات المدارس التزامها بإبلاغ أولياء الأمور والطلبة بالتوقيتات الجديدة عبر منصات التواصل الرسمية والقنوات المعتمدة، داعية الجميع إلى متابعة التحديثات أولاً بأول والتقيد بمواعيد الحضور المعدّلة. وشددت على أهمية الوصول المبكر لتجنّب أي تأخير قد يؤثر على سير الامتحان، لاسيما أن الاختبار سيُعقد في فترة واحدة دون أي جلسات بديلة.

كما أكدت الإدارات أن المدارس اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان تنظيم الامتحان بالشكل الأمثل وفق الخطة الزمنية الجديدة، مع توفير البيئة الاختبارية المناسبة للطلبة في مختلف الصفوف، مشيرة إلى أن الامتحان سيجري وفق الجدول المعدّل دون أي تغيير في محتوى الورقة الامتحانية.