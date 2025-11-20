غضب بعد تشبيه مذيع أردني أصوات المعلمات بـ(النباح)

خبرني - أثار مذيع أردني يعمل في إحدى المؤسسات التلفزيونية موجة واسعة من الغضب والاستنكار في الأوساط التربوية والتعليمية، بعد قيامه بسقطة مهنية وأخلاقية على الهواء مباشرة، وصلت حدّ السخرية والتطاول على المعلمات.

جاء ذلك خلال نقاش حول قضية صراخ المعلمات على الطلاب، حيث قام المذيع بتقليد صوت "النباح"، مشبهًا به أصوات بعض المعلمات، في إساءة اعتبرها كثيرون تجاوزًا غير مقبول بحق العاملين في الميدان التربوي.

وفي أول رد رسمي، قال أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، الخميس، إن "صوت المعلم مثل صوت المؤذن، كلاهما يوقظ الوعي ويهدي العقول".

وأضاف العجارمة في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "التطاول على المعلم هو تطاول على الفضيلة التي بُنيت بها الأمم"، مؤكدًا أن "مكانة المعلم لا يهزّها نباح المتطاولين".