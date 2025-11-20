غضب بعد تشبيه مذيع أردني أصوات المعلمات بـ(النباح)

الأخبار الأكثر تداولاً
غضب بعد تشبيه مذيع أردني أصوات المعلمات بـ(النباح)
خبرني - أثار مذيع أردني يعمل في إحدى المؤسسات التلفزيونية موجة واسعة من الغضب والاستنكار في الأوساط التربوية والتعليمية، بعد قيامه بسقطة مهنية وأخلاقية على الهواء مباشرة، وصلت حدّ السخرية والتطاول على المعلمات.
جاء ذلك خلال نقاش حول قضية صراخ المعلمات على الطلاب، حيث قام المذيع بتقليد صوت "النباح"، مشبهًا به أصوات بعض المعلمات، في إساءة اعتبرها كثيرون تجاوزًا غير مقبول بحق العاملين في الميدان التربوي.
وفي أول رد رسمي، قال أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، الخميس، إن "صوت المعلم مثل صوت المؤذن، كلاهما يوقظ الوعي ويهدي العقول".
وأضاف العجارمة في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "التطاول على المعلم هو تطاول على الفضيلة التي بُنيت بها الأمم"، مؤكدًا أن "مكانة المعلم لا يهزّها نباح المتطاولين".
