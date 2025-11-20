السعودية تحتضن المحطة الـ 17 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية غداً

MENAFN - Al-Bayan) تستضيف المملكة العربية السعودية الشقيقة، غداً الجمعة، المحطة السابعة عشرة والختامية للمحطات الدولية من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها الـ32، وذلك على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في الرياض. وتقام سلسلة السباقات العالمية المرموقة بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تأكيداً لحرص سموه على تطوير صناعة سباقات الخيل العربية، ودعم الملاك والمربين في مختلف دول العالم، بما يعزز حضور الخيل العربي، ويحافظ على مكانته الرفيعة في المحافل الدولية.



وتشهد المحطة السعودية مشاركة نخبة من أعرق مرابط الخيول العربية، في تأكيد جديد على مكانة ((الكأس الغالية)) وما تمثله من أهمية كبيرة للملاك والمربين حول العالم، إلى جانب دورها في ترسيخ العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وتعزيز مسار الشراكات والنجاحات المشتركة بين البلدين.

ويقام السباق المخصص للخيول عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر رملي، بمشاركة 24 خيلاً من أبرز المرابط السعودية، وبجوائز تبلغ مليوناً ونصف المليون ريال سعودي، ليغدو سباق الكأس الغالية أحد أهم الجوائز المخصصة للخيول العربية في سباقات المملكة.



وتضم قائمة المشاركين مجموعة مميزة من الخيول أبرزهم: نجيب الزمان بتصنيف 125، متوكل الخالدية المصنف 118، نديم الملوك بتصنيف 121 إلى جانب أنوار، فودي بانيه، هشيم، إضافة إلى نخبة من أفضل الخيول العربية والمرابط القوية على صعيد سباقات المملكة والعالم.

وتضم قائمة أبطال الكأس الغالية في محطات السعودية السابقة كلاً من: طلاب الخالدية 2018، صخر الخالدية 2019، بدور عذبه 2020، حمداني خالد الخالدية 2021، تقدير 2023، وأخيراً قسورة الخالدية 2024.



وقال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: ((نُشيد بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبدور سموه الريادي في قيادة سلسلة سباقات الكأس الغالية نحو نجاحات نوعية على المضامير العالمية، وتعكس محطة السعودية الروابط الأخوية المتينة والمكانة التاريخية التي تجمع البلدين، وحرصهما على دعم مسيرة التراث العربي بمزيد من المنجزات. كما نسلّط الضوء على مكتسبات النجاحات المشتركة بين الإمارات والسعودية)).

وأضاف الظاهري: ((نفخر بالوصول إلى المحطة السابعة عشرة والختامية للجولات العالمية بعد تحقيق العديد من الأهداف وترجمة الخطط التي وضعت منذ انطلاق سباقات العام الحالي، كما نفخر بالمشاركة الواسعة لنخبة الملاك والمربين والمرابط السعودية في أمسية سباقات الكأس الغالية، فهذه المشاركة تمثل دلالة مهمة على مكانة الحدث وقيمته لدى مجتمع الخيل العربي حول العالم)).