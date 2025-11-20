ماراثون دبي العالمي في الأول من فبراير المقبل

MENAFN - Al-Bayan) مع بداية العد التنازلي للنسخة الـ24 لماراثون دبي العالمي في الأول من فبراير المقبل 2026 ومع اقتراب الموعد للحدث الذي يعد من الأحداث البارزة بالمنطقة والعالم بسبب النجاحات الفنية والتنظيمية والجماهيرية التي حققها الحدث منذ انطلاقته عام 1998.



وبرغم أن الماراثون تحول بسبب هذه النجاحات إلى مهرجان رياضي سنوي يستقطب كوكبة من أبرز الشخصيات الرسمية من أسرة أم الألعاب الدولية إلى جانب صفوة العدائين الأبطال عالمياً من الجنسين سواء على صعيد سباق الماراثون الرئيسي ومسافته 42.195 كيلومتراً أو السباق الجماهيري ومسافته 10 كيلومترات أو سباق العائلات ومسافته ثلاثة كيلومترات إلا أن السمة البارزة التي تميزه دون غيره من السباقات، هي مشاركة عدد كبير من المواطنين الذين يحرصون على تحسين الصحة العامة والسعادة وتزويدهم بالطاقة الإيجابية بعد عناء العمل وتدفعهم نحو النجاح، ولعل في مقدمة العدائين المواطنين الذين حرصوا على المشاركة السنوية بالحدث منذ انطلاقته هما الشقيقان راشد وخالد بوهليبة.



ويؤكد راشد بوهليبة أنه يعتبر الرياضة وممارسة الجري والمشي جزءاً من الحياة اليومية لتحسين الصحة وتبادل الصداقات الجديدة والعلاقات الاجتماعية القوية، مضيفاً أنه يسعى للمشاركة أيضاً في العديد من السباقات وبينها نصف ماراثون رأس الخيمة إيماناً منه بأن مشاركة العناصر الوطنية في أي حدث رياضي بالدولة يعزز من نجاحاته.



وأعرب راشد بوهليبة، عن سعادته بالمشاركة في النسخة المقبلة من ماراثون دبي العالمي وخاصة بعد أن تجاوز عامه الستين، مشيراً إلى أن أفضل نتيجة له احتلاله المركز السابع قبل أربعة أعوام، مؤكداً أنه يحتفظ بجميع الميداليات للنسخ السابقة من الماراثون.



من جهته، أشار خالد بوهليبة، إلى أن ممارسة الرياضة بصفة عامة والجري بصفة خاصة يعد أسلوب حياة وهي صحة للجسم وراحة للعقل؛ لذلك يحرص هو ومجموعة من الأصدقاء إلى التريض يومياً وسيكون أكثر سعادة بالتواجد في الماراثون في الأول من فبراير لأنها مناسبة ينتظرها الجميع سنوياً بشغف.