ولي العهد السعودي: رفع التزامات الاستثمار مع أمريكا إلى تريليون دولار

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
ولي العهد السعودي: رفع التزامات الاستثمار مع أمريكا إلى تريليون دولار
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أن المملكة سترفع التزاماتها بالاستثمار في الولايات المتحدة، والتي كانت تبلغ 600 مليار دولار، لتصل إلى تريليون دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد السعودي بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث أكد محمد بن سلمان أن المملكة تسعى لصنع فرص حقيقية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، ضمن إطار الاستثمار الاستراتيجي بين البلدين.
من جانبه، رحّب ترامب بإعلان ولي العهد السعودي، مشيدًا بالعلاقات الثنائية مع المملكة، ومؤكدًا أن زيادة الاستثمارات ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية والولايات المتحدة.
كما شدّد ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي السابق على أهمية استمرار دعم المشروعات المشتركة، وتطوير قطاعات التكنولوجيا الحديثة والصناعة والطاقة، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي وفرص العمل.
وأكد الطرفان حرصهما على تعزيز التعاون طويل المدى في مجالات الاستثمار والابتكار، بما يحقق الفائدة المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد السعودي بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث أكد محمد بن سلمان أن المملكة تسعى لصنع فرص حقيقية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، ضمن إطار الاستثمار الاستراتيجي بين البلدين.
من جانبه، رحّب ترامب بإعلان ولي العهد السعودي، مشيدًا بالعلاقات الثنائية مع المملكة، ومؤكدًا أن زيادة الاستثمارات ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية والولايات المتحدة.
كما شدّد ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي السابق على أهمية استمرار دعم المشروعات المشتركة، وتطوير قطاعات التكنولوجيا الحديثة والصناعة والطاقة، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي وفرص العمل.
وأكد الطرفان حرصهما على تعزيز التعاون طويل المدى في مجالات الاستثمار والابتكار، بما يحقق الفائدة المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment