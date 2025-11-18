  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ولي العهد السعودي: رفع التزامات الاستثمار مع أمريكا إلى تريليون دولار

ولي العهد السعودي: رفع التزامات الاستثمار مع أمريكا إلى تريليون دولار

2025-11-18 03:12:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أن المملكة سترفع التزاماتها بالاستثمار في الولايات المتحدة، والتي كانت تبلغ 600 مليار دولار، لتصل إلى تريليون دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد السعودي بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث أكد محمد بن سلمان أن المملكة تسعى لصنع فرص حقيقية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، ضمن إطار الاستثمار الاستراتيجي بين البلدين.
من جانبه، رحّب ترامب بإعلان ولي العهد السعودي، مشيدًا بالعلاقات الثنائية مع المملكة، ومؤكدًا أن زيادة الاستثمارات ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية والولايات المتحدة.
كما شدّد ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي السابق على أهمية استمرار دعم المشروعات المشتركة، وتطوير قطاعات التكنولوجيا الحديثة والصناعة والطاقة، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي وفرص العمل.
وأكد الطرفان حرصهما على تعزيز التعاون طويل المدى في مجالات الاستثمار والابتكار، بما يحقق الفائدة المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

MENAFN18112025000208011052ID1110363134

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث