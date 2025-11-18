الصفدي وعراقجي يبحثان آخر التطورات في غزة والقضية الفلسطينية

403
الصفدي وعراقجي يبحثان آخر التطورات في غزة والقضية الفلسطينية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي.
وبحث الصفدي وعراقجي عددًا من القضايا الثنائية، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وخصوصًا تلك المرتبطة بغزة والقضية الفلسطينية بشكل عام.
وبحث الوزيران قرار مجلس الأمن 2803 حول غزة أمس، حيث شدّد الصفدي على أهمية تنفيذ القرار بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كافٍ وفوري، ومنع التهجير، وضمان الأمن، والتمهيد لإطلاق خطوات عملية لتحقيق السلام العادل الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.
كما شدّد الصفدي على ضرورة وقف الخطوات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، والتي تقوّض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل، وثمّن تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع ضم الضفة الغربية.
