الصفدي وعراقجي يبحثان آخر التطورات في غزة والقضية الفلسطينية

2025-11-18 03:12:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي.
وبحث الصفدي وعراقجي عددًا من القضايا الثنائية، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وخصوصًا تلك المرتبطة بغزة والقضية الفلسطينية بشكل عام.
وبحث الوزيران قرار مجلس الأمن 2803 حول غزة أمس، حيث شدّد الصفدي على أهمية تنفيذ القرار بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كافٍ وفوري، ومنع التهجير، وضمان الأمن، والتمهيد لإطلاق خطوات عملية لتحقيق السلام العادل الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.
كما شدّد الصفدي على ضرورة وقف الخطوات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، والتي تقوّض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل، وثمّن تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع ضم الضفة الغربية.

MENAFN18112025000208011052ID1110363133

