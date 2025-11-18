العراق ينتصر على الإمارات ويقترب من اللحاق بالنشامى في كأس العالم

403
العراق ينتصر على الإمارات ويقترب من اللحاق بالنشامى في كأس العالم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حقق المنتخب العراقي لكرة القدم فوزًا مثيرًا على نظيره الإماراتي بنتيجة 2/1، اليوم، في المباراة الحاسمة ضمن الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026.
وسجل المنتخب الإماراتي هدفه الأول في بداية الشوط الثاني، قبل أن يعادل المنتخب العراقي النتيجة. وفي اللحظات الحاسمة، تمكن العراق من تسجيل هدف الفوز عبر ركلة جزاء اهتز الملعب كله فرحاً بعد تسجيلها، ليقترب بشكل كبير من التأهل إلى الملحق بين القارات للحصول على بطاقة المشاركة النهائية في كأس العالم.
المباراة شهدت أداءً تكتيكيًا متقاربًا بين الفريقين، مع ضغط كبير من كلا الجانبين نتيجة أهمية اللقاء في مسار التأهل. وعبرت جماهير المنتخب العراقي عن فرحتها بالفوز الذي يعكس روح الإصرار والقتال لدى اللاعبين.
وأكد الجهاز الفني للمنتخب العراقي أن هذا الفوز يعزز الثقة بين اللاعبين ويزيد من حظوظ الفريق في المرحلة القادمة.
