العراق ينتصر على الإمارات ويقترب من اللحاق بالنشامى في كأس العالم

2025-11-18 03:12:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حقق المنتخب العراقي لكرة القدم فوزًا مثيرًا على نظيره الإماراتي بنتيجة 2/1، اليوم، في المباراة الحاسمة ضمن الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026.
وسجل المنتخب الإماراتي هدفه الأول في بداية الشوط الثاني، قبل أن يعادل المنتخب العراقي النتيجة. وفي اللحظات الحاسمة، تمكن العراق من تسجيل هدف الفوز عبر ركلة جزاء اهتز الملعب كله فرحاً بعد تسجيلها، ليقترب بشكل كبير من التأهل إلى الملحق بين القارات للحصول على بطاقة المشاركة النهائية في كأس العالم.
المباراة شهدت أداءً تكتيكيًا متقاربًا بين الفريقين، مع ضغط كبير من كلا الجانبين نتيجة أهمية اللقاء في مسار التأهل. وعبرت جماهير المنتخب العراقي عن فرحتها بالفوز الذي يعكس روح الإصرار والقتال لدى اللاعبين.
وأكد الجهاز الفني للمنتخب العراقي أن هذا الفوز يعزز الثقة بين اللاعبين ويزيد من حظوظ الفريق في المرحلة القادمة.

