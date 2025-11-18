محافظ معان يتفقد البرامج الشبابية والتطوير الرياضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقد محافظ معان، خالد الحجاج، سير العمل في مديرية شباب المحافظة، خلال جولة ميدانية هدفت إلى متابعة البرامج والمشاريع المنفذة في المراكز الشبابية.

واستمع الحجاج إلى عرض قدّمه مدير شباب معان ممدوح أبو تايه، بمشاركة عدد من رؤساء الأقسام والمشرفين، تضمن خطط المديرية وبرامجها الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع.



وشملت الجولة زيارة مجمع سمو الأميرة هيا الرياضي، حيث اطّلع الحجاج على أبرز الإنجازات وأعمال التطوير الجارية فيه استعداداً لاستضافة البطولات والأنشطة الرياضية المختلفة، مؤكداً اهتمام المحافظة بتطوير البنية التحتية الرياضية لما توفره من بيئة آمنة ومحفزة للشباب.



وأشاد الحجاج بجهود المديرية في نشر ثقافة العمل التطوعي، وبالمبادرات المنفذة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، لما لها من أثر في بناء قدرات الشباب واستثمار طاقاتهم في العمل الإيجابي.



وأكد أبو تايه أن المديرية ستواصل تنفيذ برامج نوعية تفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب للمشاركة الفاعلة في التنمية.