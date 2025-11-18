نهج واعد لمرضى سرطان الكبد المتقدم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكتشف خبراء مركز "Cedars-Sinai" الأمريكي للأورام طريقة جديدة قد تساعد في إطالة عمر المصابين بسرطان الكبد في المراحل المتقدمة من المرض.وفقا لمجلة Liver Cancer المتخصصة بأبحاث الأورام، أجرى علماء مركز "Cedars-Sinai" الأمريكي دراسة شملت تحليل بيانات أكثر من 4300 مريض بسرطان الكبد.

وأظهرت النتائج أن المصابين بسرطان الكبد في المراحل المتقدمة يمكنهم العيش لفترة أطول بكثير إذا خضعوا لعملية زراعة كبد أو استئصال الورم جراحيا بعد تلقي العلاج المناعي.



وأوضحت الدراسة أن العلاج المناعي يمكن أن يقلص حجم الأورام، لكنه لا يعالج المرض بشكل كامل. ومع ذلك، إذا أدى هذا التقلص إلى إمكانية إجراء زراعة الكبد أو استئصال الورم، فإن معدل الخطر الإجمالي للوفاة ينخفض بنسبة 85% مقارنة بالمرضى الذين يتلقون العلاج المناعي فقط.

وأشار الباحثون إلى أنه على الرغم من فعالية هذه العمليات، فإن حوالي 3% فقط من المرضى الذين يتلقون العلاج المناعي يتم توجيههم لإجراء العمليات الجراحية لاحقا، وغالبا في المراكز الأكاديمية الكبرى.

وقال مؤلف الدراسة، الدكتور جيو دونغ يانغ: "عدم الخضوع لعمليات زراعة الكبد أو الجراحة في الحالات المتقدمة يعد ضياعًا لفرصة العلاج الكامل، إذ إن العديد من المرضى لا يموتون بسبب الورم نفسه، بل بسبب أمراض الكبد المصاحبة التي يمكن علاجها عبر زراعة الكبد."

