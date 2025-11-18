نهج واعد لمرضى سرطان الكبد المتقدم
وفقا لمجلة Liver Cancer المتخصصة بأبحاث الأورام، أجرى علماء مركز "Cedars-Sinai" الأمريكي دراسة شملت تحليل بيانات أكثر من 4300 مريض بسرطان الكبد.
وأظهرت النتائج أن المصابين بسرطان الكبد في المراحل المتقدمة يمكنهم العيش لفترة أطول بكثير إذا خضعوا لعملية زراعة كبد أو استئصال الورم جراحيا بعد تلقي العلاج المناعي.
وأوضحت الدراسة أن العلاج المناعي يمكن أن يقلص حجم الأورام، لكنه لا يعالج المرض بشكل كامل. ومع ذلك، إذا أدى هذا التقلص إلى إمكانية إجراء زراعة الكبد أو استئصال الورم، فإن معدل الخطر الإجمالي للوفاة ينخفض بنسبة 85% مقارنة بالمرضى الذين يتلقون العلاج المناعي فقط.
وأشار الباحثون إلى أنه على الرغم من فعالية هذه العمليات، فإن حوالي 3% فقط من المرضى الذين يتلقون العلاج المناعي يتم توجيههم لإجراء العمليات الجراحية لاحقا، وغالبا في المراكز الأكاديمية الكبرى.
وقال مؤلف الدراسة، الدكتور جيو دونغ يانغ: "عدم الخضوع لعمليات زراعة الكبد أو الجراحة في الحالات المتقدمة يعد ضياعًا لفرصة العلاج الكامل، إذ إن العديد من المرضى لا يموتون بسبب الورم نفسه، بل بسبب أمراض الكبد المصاحبة التي يمكن علاجها عبر زراعة الكبد."
