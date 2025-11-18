  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وصول رئيس مجلس الشورى البحريني إلى المملكة في زيارة رسمية

وصول رئيس مجلس الشورى البحريني إلى المملكة في زيارة رسمية

2025-11-18 03:12:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصل إلى العاصمة عمان، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح والوفد المرافق له، بدعوة رسمية من رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز.


وسيجري الفايز ونظيره البحريني مباحثات، يوم غد الأربعاء، تتناول سبل تعزيز العلاقات الأردنية البحرينية بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة.


ويلتقي رئيس مجلس الشورى البحريني، خلال الزيارة، عددا من كبار المسؤولين الأردنيين يجري خلالها مباحثات تتناول العلاقات الثنائية.

MENAFN18112025000208011052ID1110363129

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث