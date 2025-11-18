وصول رئيس مجلس الشورى البحريني إلى المملكة في زيارة رسمية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصل إلى العاصمة عمان، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح والوفد المرافق له، بدعوة رسمية من رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز.



وسيجري الفايز ونظيره البحريني مباحثات، يوم غد الأربعاء، تتناول سبل تعزيز العلاقات الأردنية البحرينية بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة.



ويلتقي رئيس مجلس الشورى البحريني، خلال الزيارة، عددا من كبار المسؤولين الأردنيين يجري خلالها مباحثات تتناول العلاقات الثنائية.