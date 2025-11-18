وصول رئيس مجلس الشورى البحريني إلى المملكة في زيارة رسمية

الأخبار الأكثر تداولاً
وصول رئيس مجلس الشورى البحريني إلى المملكة في زيارة رسمية
وسيجري الفايز ونظيره البحريني مباحثات، يوم غد الأربعاء، تتناول سبل تعزيز العلاقات الأردنية البحرينية بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة.
ويلتقي رئيس مجلس الشورى البحريني، خلال الزيارة، عددا من كبار المسؤولين الأردنيين يجري خلالها مباحثات تتناول العلاقات الثنائية.
