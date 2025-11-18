بدائل طبيعية للكافيين تمنحك النشاط والتركيز

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تكشف أبحاث علمية حديثة أن استنشاق روائح نباتات معينة يمكن أن يحفز الوظائف الإدراكية ويزيد مستويات الطاقة، بشكل قد ينافس تأثير الكافيين لكن دون آثاره الجانبية.ورغم أن الكافيين يظل المنشط المفضل لمن يبحثون عن دفعة نشاط إضافية، إلا أنه لا يخلو من السلبيات.



فالكافيين قد يتسبب في ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، وبالنسبة لمن يعانون من ارتفاع حاد في ضغط الدم، فإن تناول كوبين أو أكثر من القهوة يوميا قد يضاعف خطر الوفاة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وفقا لجمعية القلب الأمريكية.



كما لا ينصح بتناول الكافيين للحوامل، لأنه ينتقل عبر مجرى الدم ويمكن أن يصل إلى المشيمة، حيث قد يتسبب في زيادة معدل ضربات قلب الجنين وتسريع عملية الأيض.



ويشير الخبراء إلى أنه يمكن الاستغناء عن الكافيين للحصول على دفعة من الطاقة مع الحد الأدنى من الآثار الفسيولوجية الجانبية، من خلال العلاج العطري الذي أثبت أنه آمن وفعال.



ويقدم الخبراء ثلاثة روائح محددة يمكنها تنشيط العقل والجسد:

عشب الليمون.. منشط طبيعي للعقل والجسد

أظهرت دراسة علمية أن استنشاق زيت عشب الليمون العطري لمدة خمس دقائق فقط كفيل بتحسين الوظائف الإدراكية والذاكرة والانتباه بشكل ملحوظ.



كما أثبتت أبحاث حديثة فعاليته في خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وتخفيف حدة القلق، خاصة لدى المرضى الذين ينتظرون إجراءات طبية.



النعناع الفلفلي.. يقظة وسلامة

لزيت النعناع الفلفلي (Peppermint) فوائد متعددة تم إثباتها علميا، حيث يعمل على زيادة اليقظة وتعزيز الذاكرة. والأكثر إثارة أنه يساهم في تقليل السلوكيات العدوانية أثناء القيادة، بفضل مركباته المؤثرة إيجابا على الحالة المزاجية والقدرة على التعامل مع الضغوط.



إكليل الجبل.. سر اليونانيين القدماء

استخدم الإغريق إكليل الجبل منذ قرون لتعزيز الذاكرة والتركيز، واليوم تؤكد الأبحاث العلمية هذه الفوائد.



فقد أظهرت الدراسات تحسنا ملحوظا في الذاكرة الاستباقية لدى كبار السن، كما لوحظ نشاط أكبر في الموجات الدماغية بعد الاستنشاق.

ويحتوي النبات على مركبات واقية للأعصاب قد تساهم في الوقاية من الأمراض التنكسية.



ويتميز إكليل الجبل بفوائد صحية إضافية، حيث يستخدم زيته كعلاج طبيعي لتحفيز نمو الشعر والوقاية من الشيب المبكر، وقد أثبتت الدراسات فعاليته التي تضاهي بعض المستحضرات الطبية المتخصصة.

RT