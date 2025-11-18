  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ترامب: سنبرم اتفاقا في مجال الطاقة النووية المدنية مع السعودية

2025-11-18 03:12:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بين واشنطن والرياض بشأن الطاقة النووية المدنية.
وقال ترامب في البيت الأبيض: "يمكنني أن أتخيل ذلك، سنبرم اتفاقا في مجال الطاقة النووية المدنية مع السعودية وهي حليف حقيقي وتتخذ خطوات لتعزيز قوتنا".
وأضاف ترامب أن "السعودية ستستلم طائرات مقاتلة من طراز إف-35 مشابهة لتلك الموجودة في الخدمة لدى إسرائيل".
وأشار ترامب إلى أن السعودية وافقت على استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، فيما أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن المملكة سترفع التزاماتها بالاستثمار البالغة 600 مليار دولار إلى تريليون دولار.
روسيا اليوم


