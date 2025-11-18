403
الأخبار الأكثر تداولاً
ترامب: سنبرم اتفاقا في مجال الطاقة النووية المدنية مع السعودية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بين واشنطن والرياض بشأن الطاقة النووية المدنية.
وقال ترامب في البيت الأبيض: "يمكنني أن أتخيل ذلك، سنبرم اتفاقا في مجال الطاقة النووية المدنية مع السعودية وهي حليف حقيقي وتتخذ خطوات لتعزيز قوتنا".
وأضاف ترامب أن "السعودية ستستلم طائرات مقاتلة من طراز إف-35 مشابهة لتلك الموجودة في الخدمة لدى إسرائيل".
وأشار ترامب إلى أن السعودية وافقت على استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، فيما أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن المملكة سترفع التزاماتها بالاستثمار البالغة 600 مليار دولار إلى تريليون دولار.
روسيا اليوم
