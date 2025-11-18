  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
بعد سرقة منزلها.. اللاعبة الحسناء أليشا ليمان تتوجه للصوص بطلب غريب

2025-11-18 03:09:20
خبرني - كشفت اللاعبة السويسرية الحسناء أليشا ليمان، نجمة فريق كومو الإيطالي لكرة القدم، عن تعرض منزلها للسطو في غيابها، من دون الكشف عما تمت سرقته تحديدا خلال الاقتحام.
انتقلت أليشا ليمان البالغة من العمر 26 عاما، مؤخرا إلى صفوف فريق كومو في إيطاليا، في أغسطس الماضي، بعد موسم في يوفنتوس، لكن لم تسر الخطوة بشكل مثالي لها على الصعيد الشخصي.

كانت اللاعبة السويسرية الحسناء خارج المنزل وقت عملية الاقتحام الصادمة، لتعود لاحقا وتجد الفوضى التي خلفها اللصوص، فقد تم بعثرة محتويات الخزائن والدواليب ووحدات التخزين والعبث بها بالكامل.

ولجأت النجمة السويسرية إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاقتحام المروع لمنزلها، حيث نشرت مقطع فيديو عبر خاصية القصص على حسابها في "إنستغرام".

وأظهر المقطع غرفة نومها وقد تناثرت فيها الأغراض في كل مكان بعد العبث بها.
ورغم الفوضى التي خلفها اللصوص في المنزل، فإن ليمان لم تفوّت الفرصة لتوجيه تعليق ساخر إليهم.

فقد كتبت معلقة على الفيديو: "في المرة القادمة التي تقتحمون فيها منزلي، رجاءً نظفوه قبل خروجكم، لأنني أعاني من وسواس النظافة"، وأتبعت التعليق بإيموجي الوجه الذائب والوجه الباكي.

وقد شاركت الفيديو الذي يظهر آثار الاقتحام في منزلها قرب بحيرة كومو مع متابعيها البالغ عددهم 16.2 مليون على "إنستغرام".
ووفقا للتقارير، ما تزال التحقيقات الشرطية جارية.

وتأتي هذه الواقعة بعد 13 شهرا فقط من تعرض منزل ليمان ورفيقها السابق دوغلاس لويز للاقتحام في تورينو.

وكان اللاعبان يمثلان يوفنتوس في ذلك الوقت، في أكتوبر 2024، حين سرق اللصوص مقتنيات تقدّر قيمتها بـ416 ألف جنيه إسترليني.

وشملت المسروقات آنذاك 11 ساعة تخص لويز، إضافة إلى عقود ليمان الماسية.

وانفصل ليمان ولويز في وقت سابق من هذا العام، مع نهاية الموسم الماضي تقريبا.

