بعد سرقة منزلها.. اللاعبة الحسناء أليشا ليمان تتوجه للصوص بطلب غريب

بعد سرقة منزلها.. اللاعبة الحسناء أليشا ليمان تتوجه للصوص بطلب غريب
خبرني - كشفت اللاعبة السويسرية الحسناء أليشا ليمان، نجمة فريق كومو الإيطالي لكرة القدم، عن تعرض منزلها للسطو في غيابها، من دون الكشف عما تمت سرقته تحديدا خلال الاقتحام.
انتقلت أليشا ليمان البالغة من العمر 26 عاما، مؤخرا إلى صفوف فريق كومو في إيطاليا، في أغسطس الماضي، بعد موسم في يوفنتوس، لكن لم تسر الخطوة بشكل مثالي لها على الصعيد الشخصي.
كانت اللاعبة السويسرية الحسناء خارج المنزل وقت عملية الاقتحام الصادمة، لتعود لاحقا وتجد الفوضى التي خلفها اللصوص، فقد تم بعثرة محتويات الخزائن والدواليب ووحدات التخزين والعبث بها بالكامل.
ولجأت النجمة السويسرية إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاقتحام المروع لمنزلها، حيث نشرت مقطع فيديو عبر خاصية القصص على حسابها في "إنستغرام".
وأظهر المقطع غرفة نومها وقد تناثرت فيها الأغراض في كل مكان بعد العبث بها.
ورغم الفوضى التي خلفها اللصوص في المنزل، فإن ليمان لم تفوّت الفرصة لتوجيه تعليق ساخر إليهم.
فقد كتبت معلقة على الفيديو: "في المرة القادمة التي تقتحمون فيها منزلي، رجاءً نظفوه قبل خروجكم، لأنني أعاني من وسواس النظافة"، وأتبعت التعليق بإيموجي الوجه الذائب والوجه الباكي.
وقد شاركت الفيديو الذي يظهر آثار الاقتحام في منزلها قرب بحيرة كومو مع متابعيها البالغ عددهم 16.2 مليون على "إنستغرام".
ووفقا للتقارير، ما تزال التحقيقات الشرطية جارية.
وتأتي هذه الواقعة بعد 13 شهرا فقط من تعرض منزل ليمان ورفيقها السابق دوغلاس لويز للاقتحام في تورينو.
وكان اللاعبان يمثلان يوفنتوس في ذلك الوقت، في أكتوبر 2024، حين سرق اللصوص مقتنيات تقدّر قيمتها بـ416 ألف جنيه إسترليني.
وشملت المسروقات آنذاك 11 ساعة تخص لويز، إضافة إلى عقود ليمان الماسية.
وانفصل ليمان ولويز في وقت سابق من هذا العام، مع نهاية الموسم الماضي تقريبا.
