الافراج عن يهودي بعد احتجازه في ليبيا.. ما قصته ولماذا تم اعتقاله؟

خبرني - أفرجت السلطات الليبية عن رجل يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والروسية كان محتجزا منذ عدة أسابيع في طرابلس، بعد تدخل دبلوماسي روسي.

ووفقا لقناة "i24NEWS" كان الرجل، وهو يهودي مقيم في روسيا، قد دخل ليبيا عبر المعبر الحدودي مع تونس خلال زيارة للمنطقة، ثم انقطع الاتصال به بعد عبوره الحدود، مما أثار قلق عائلته.

وبحسب مصدر مطلع على القضية، فإن سبب الاحتجاز يعود إلى محاولة الرجل الصلاة في كنيس بطرابلس دون الحصول على إذن مسبق من السلطات الليبية. وقد تم الإفراج عنه بعد وساطة مسؤولين روس.