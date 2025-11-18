الافراج عن يهودي بعد احتجازه في ليبيا.. ما قصته ولماذا تم اعتقاله؟
خبرني - أفرجت السلطات الليبية عن رجل يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والروسية كان محتجزا منذ عدة أسابيع في طرابلس، بعد تدخل دبلوماسي روسي.
ووفقا لقناة "i24NEWS" كان الرجل، وهو يهودي مقيم في روسيا، قد دخل ليبيا عبر المعبر الحدودي مع تونس خلال زيارة للمنطقة، ثم انقطع الاتصال به بعد عبوره الحدود، مما أثار قلق عائلته.
وبحسب مصدر مطلع على القضية، فإن سبب الاحتجاز يعود إلى محاولة الرجل الصلاة في كنيس بطرابلس دون الحصول على إذن مسبق من السلطات الليبية. وقد تم الإفراج عنه بعد وساطة مسؤولين روس.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment