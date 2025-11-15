  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزارة الأشغال تتعامل مع 80 بلاغا خلال الظروف الجوية السائدة

2025-11-15 03:09:43
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان الميدانية مع 80 بلاغا منذ بدء تأثر المملكة بالمنخفض الجوي، وفقا لمدير عمليات الطوارئ في الوزارة خالد الجزازي.


وقال الجزاري إنّ كوادر الوزارة تعاملت مع 50 بلاغا يومي الخميس والجمعة، فيما تعاملت مع 30 بلاغا اليوم، مؤكدا أن فرق الوزارة استجابت لجميع البلاغات والشكاوى.


وبين أن جميع الملاحظات التي تم التعامل معها هي ملاحظات اعتيادية في مثل هذه الظروف الجوية ولم يتم التعامل مع اي ملاحظة لارتفاع منسوب المياه أو ملاحظة أثرت على سلاسة الحركة المرورية على الطرق.


وأوضح الجزازي أن أبرز الملاحظات والشكاوى التي وردت للوزارة تمحورت حول الانجرافات التي تحدث بسبب مياه الأمطار على الطرقات، وتجمع المياه عند أبواب العبارات نتيجة تراكم الترسبات.

