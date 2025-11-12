  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأردن يشارك في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب

الأردن يشارك في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب

2025-11-12 03:18:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ترأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، اليوم الأربعاء، الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب.
وجاءت مشاركة السفير العضايلة مندوباً عن وزير العدل بسام التلهوني، بأعمال المجلس، الذي افتتح بتسليم المملكة العربية السعودية الرئاسة إلى جمهورية السودان، حيث تولى الدكتور عبدالله محمد درف، وزير العدل بجمهورية السودان، رئاسة الدورة الجديدة خلفاً لوزير العدل بالمملكة العربية السعودية.
ويعد الأردن من أكثر الدول الفاعلة في منظومة التعاون القضائي العربي، ويحظى بمكانة مرموقة في سيادة القانون والعدالة الناجزة والاستقلال القضائي ونزاهته، فضلاً عما للمملكة من جهود وإسهامات جليلة في تعزيز آليات العدالة، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال الحيوي.
وأكدت الجامعة العربية أهمية هذه الدورة كونها تأتي في ظل الحاجة إلى تطوير منظومة التعاون المشتركة في العمل العدلي والقضائي، وتعزيز آلياته بين الدول العربية، بما يسهم في خدمة القضايا العربية وعدالتها في مختلف المحافل.
وناقش المجلس، الذي انعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، عدداً من القضايا المهمة المطروحة على جدول أعماله، من أبرزها تفعيل الاتفاقيات العربية في مجال مكافحة الإرهاب، مثل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما بحث المجلس تنفيذ القرارات الخاصة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، إضافة إلى مناقشة مشاريع القوانين العربية الاسترشادية، ومنها قانون منع خطاب الكراهية، وقانون حماية ومساعدة النازحين، وقانون حماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، إلى جانب تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وعلى هامش أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، كرّم المجلس مدير المعهد القضائي الأردني الدكتور نشأت الأخرس بمنحه جائزة درع التميز للتدريب القضائي العربي، تقديراً لجهود المعهد في تطوير برامج التدريب القضائي، وتعزيز الكفاءات القانونية في المملكة والأقطار العربية.
ويُعد هذا التكريم تتويجاً لمسيرة المعهد القضائي الأردني الذي يُعد من أبرز المؤسسات العربية في مجال التدريب القضائي، ويمثل نموذجاً ناجحاً في بناء القدرات القانونية والقضائية وفقاً لأعلى المعايير المهنية.

MENAFN12112025000208011052ID1110335080

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث