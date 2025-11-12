صحة إربد تنقل مراكز صحية إلى مواقع بديلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير صحة اربد الدكتور شادي بني هاني، إن المديرية بدأت بتنفيذ خطة صيانة شاملة بتمويل من منظمة الصحة العالمية؛ لبعض المراكز الصحية بمحافظة إربد المملوكة لوزارة الصحة، حيث ستنقل الخدمة الصحية فيها الى مراكز أخرى مؤقتا؛ لتنفيذ أعمال الصيانة، لضمان تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.



وأضاف بني هاني في تصريح اليوم الأربعاء، إن الهدف من أعمال الصيانة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن أعمال الصيانة بدأت في عدد من المراكز ضمن المرحلة الأولى.



وأشار إلى أن مديرية صحة اربد قامت بتحويل مراجعي مركز صحي الرازي بلواء قصبة إربد الى مراكز المغير وبشرى وسال الأولي لتلقي الخدمة الصحية بعد بدء أعمال الصيانة في مركز صحي الرازي.



وأشار الى بدء أعمال الصيانة في مركز صحي الصريح بلواء بني عبيد، حيث نقلت الخدمة العلاجية إلى جمعية الصريح للإصلاح الثقافي، فيما جرى نقل خدمة الأسنان في مركز الحصن، وفي منطقة النعيمة، نقلت الخدمات الصحية إلى نادي النعيمة، و نُقلت خدمة الأسنان التخصصية إلى مركز صحي الحصن.



وأضاف، كما بدأت أعمال الصيانة في مركز صحي كفرسوم بلواء بني كنانة، وجرى نقل الخدمة إلى جمعية كفرسوم الخيرية، وفي لواء الكورة، أشار بني هاني إلى أن المديرية ستضع خطة لصيانة مركز صحي جديدة الأولي، ومركز دير أبي سعيد الشامل، ومركز كفر الماء الأولي.



واوضح أن هذه هي المرحلة الأولى من الخطة، وستشمل لاحقاً المراكز كافة التي تحتاج إلى صيانة والمملوكة لوزارة الصحة في إربد.



ودعا بني هاني المواطنين إلى استخدام تطبيق "حكيمي" الخاص بالأدوية، لتسهيل حصولهم على خدمة الدواء (طلب الأدوية المكررة شهرياً)، مؤكداً أن المديرية وضعت خطة للمراكز لتشمل كافة المساحات الجغرافية في المنطقة، وبما يضمن وصول الخدمة الصحية لكل مواطن بغض النظر عن موقعه.



وقال، إن أعمال الصيانة في هذه المراكز، ستستغرق 90 يوماً كحد أقصى، ويلمس المواطنون على أثرها خدمات صحية مطورة وبيئة علاجية ذات جودة عالية تتناسب مع المعايير الصحية المطلوبة، لافتا إلى أن نقل الخدمات مؤقتاً هو خطوة لضمان تقديم خدمة أفضل وأكثر كفاءة في المستقبل القريب.