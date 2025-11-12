  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
العلوم والتكنولوجيا وتمبل الأميركية توقعان اتفاقيات تعاون اكاديمي

العلوم والتكنولوجيا وتمبل الأميركية توقعان اتفاقيات تعاون اكاديمي

2025-11-12 03:18:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أبرمت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية خلال زيارة وفد الجامعة إلى مدينة فيلادلفيا ثلاث اتفاقيات تعاون مع جامعة تمبل الأميركية في ولاية بنسلفانيا، إحدى الجامعات البحثية المرموقة في الولايات المتحدة الأميركية.
ووقع الاتفاقيات عن جامعة العلوم والتكنولوجيا رئيسها الدكتور خالد السالم وعن جامعة تمبل رئيسها الدكتور ديفيد بوردمان.
و أكّد الدكتور السالم أن هذه البرامج تمثّل ترجمة حقيقية لرؤية الجامعة في تدويل التعليم وفتح آفاق عالمية أمام الطلبة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع جامعة تمبل الأميركية ليست مجرد تعاون أكاديمي، بل استثمار في مستقبل الشباب الأردني وتمكين طاقاتهم الإبداعية.


من جانبه، عبّر الدكتور بوردمان عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكدًا أنها تعكس قوة البرامج الأكاديمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وثقة جامعة تمبل بمخرجاتها، معربًا عن تطلّع جامعة تمبل لاستقبال طلبة متميزين يسهمون في إثراء بيئتها التعليمية وتعزيز مجالات البحث المشتركة بين المؤسستين.
وشملت الاتفاقية الأولى التعاون بين الجامعتين في المجالات البحثية والتعليمية، والثانية تتعلق بالبرنامج المزدوج للبكالوريوس والماجستير الذي يُعد نموذجًا رياديًا في التعاون الأكاديمي الدولي، ويهدف إلى تمكين طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية من خوض تجربة تعليمية عالمية من خلال دراسة ثلاث سنوات في الجامعة للبرامج التي مدتها أربع سنوات، أو أربع سنوات للبرامج التي مدتها خمس سنوات، ثم الانتقال إلى جامعة تمبل الأميركية لاستكمال سنتين إضافيتين وفق نظامي (3+2) و(4+2). ويُمنح الطلبة بعد استكمال البرنامج درجة البكالوريوس من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ودرجة الماجستير من جامعة تمبل الأميركية، ما يعزز من تنافسيتهم الأكاديمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي.


وتتعلق الاتفاقية الثالثة ببرنامج نقل طلبة البكالوريوس، الذي يتيح لطلبة الجامعة ممن أتمّوا سنتين دراسيتين للبرامج التي مدتها أربع سنوات، أو ثلاث سنوات دراسية للبرامج التي مدتها خمس سنوات، استكمال دراستهم في جامعة تمبل الأميركية والحصول على درجة البكالوريوس منها، مع الاستفادة من خصومات خاصة على الرسوم الدراسية.


وبحث وفد جامعة العلوم والتكنولوجيا خلال لقائه عمداء الكليات الطبية والهندسية، وإدارة مستشفى تمبل التعليمي، آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك بين الجانبين.

MENAFN12112025000208011052ID1110335074

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث