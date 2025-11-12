  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
قصف مدفعي إسرائيلي ليلا على بلدات لبنانية جنوبية

2025-11-12 03:18:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مصدر امني لبناني"أن عددا من البلدات اللبنانية الجنوبية تتعرض، منذ مساء اليوم الأربعاء، لقصف مدفعي إسرائيلي استهدف عددا من المنازل.
وقال المصدر إن القصف الإسرائيلي المكثف استهدف بشكل خاص منازل مدينة ميس الجبل وسمع دوي انفجارات عنيفة تردّدت أصداؤها في المنطقة الحدودية اللبنانية، كما أطلقت قذائف عدة عند أطراف بلدة حولا الغربية.
وأضاف" كذلك سُجل تحرّك لآليات إسرائيليّة من موقع بياض بليدا، وذلك بعد إطلاق قذيفة سقطت بين ميس الجبل وبلدة محيبيب في القطاع الشرقي، وألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق وادي هونين".


