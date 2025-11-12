قصف مدفعي إسرائيلي ليلا على بلدات لبنانية جنوبية

403
الأخبار الأكثر تداولاً
قصف مدفعي إسرائيلي ليلا على بلدات لبنانية جنوبية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مصدر امني لبناني"أن عددا من البلدات اللبنانية الجنوبية تتعرض، منذ مساء اليوم الأربعاء، لقصف مدفعي إسرائيلي استهدف عددا من المنازل.
وقال المصدر إن القصف الإسرائيلي المكثف استهدف بشكل خاص منازل مدينة ميس الجبل وسمع دوي انفجارات عنيفة تردّدت أصداؤها في المنطقة الحدودية اللبنانية، كما أطلقت قذائف عدة عند أطراف بلدة حولا الغربية.
وأضاف" كذلك سُجل تحرّك لآليات إسرائيليّة من موقع بياض بليدا، وذلك بعد إطلاق قذيفة سقطت بين ميس الجبل وبلدة محيبيب في القطاع الشرقي، وألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق وادي هونين".
