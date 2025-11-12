  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
السلطات الهندية تصنف الانفجار في دلهي كعمل إرهابي

2025-11-12 03:18:21
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن سلطات الهند تعتبر انفجار السيارة الذي وقع في دلهي يوم الاثنين عملا إرهابيا.
وعقد مودي اجتماعا أمنيا للحكومة، يوم الأربعاء، بدأ من دقيقة صمت تكريما لضحايا الحادث الذي وصفته الحكومة بأنه "عمل إرهابي رهيب نفذته قوى معادية للوطن".
ووجهت الحكومة بإجراء تحقيق سريع ومهني لتحديد جميع المنفذين وأعوانهم ومموليهم ومحاسبتهم.
وأشارت الحكومة إلى أنها ستراقب عن كثب سير التحقيقات. وتمت إحالة الملف إلى مكتب التحقيقات الوطني الهندي.
يذكر أن الانفجار وقع داخل سيارة في ملتقى طرق بالقرب من الحصن الأحمر، أحد المعالم التاريخية في الحي القديم لدلهي مساء الاثنين.
وأسفر الانفجار عن سقوط 13 قتيلا وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح، حسب آخر المعلومات.
روسيا اليوم


