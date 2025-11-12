منتخب كرة القدم الإلكترونية في المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم 2025

خبرني - وضعت قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية FIFAe 2025، التي سحبت، عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي الأربعاء، المنتخب الوطني لكرة القدم الإلكترونية – eFootball Console في المجموعة الثانية إلى جانب المغرب، اليابان، بولندا، إندونيسيا، والمكسيك.

وبحسب الاتحاد الأردني لكرة القدم، فإن البطولة تقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 10 إلى 13 كانون الأول المقبل.

وحسب نظام البطولة، تم تقسيم المنتخبات الـ 12 المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: السعودية، إيطاليا، البرازيل، تشيلي، تايلند، تركيا.

المجموعة الثانية: الأردن، المغرب، اليابان، بولندا، إندونيسيا، المكسيك.

ويذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم الإلكترونية تأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى، بعد تصدره مجموعته برصيد 30 نقطة، محققًا 10 انتصارات من أصل 12 مباراة، قبل أن يتجاوز أوزبكستان في الدور نصف النهائي، ويتفوق على لبنان في المباراة النهائية، ليضمن مكانه بين نخبة المنتخبات العالمية المشاركة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الاتحاد الأردني، على توحيد الجهود لمواكبة انتشار هذه اللعبة عالميا، من خلال استهداف فئات جديدة من مشجعي ومتابعي كرة القدم، بالإضافة إلى تطور التوجه التجاري والتسويقي للعبة، وإتاحة الفرصة للاعبين المحليين لإبراز مهاراتهم والمنافسة على أعلى المستويات.

‎وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم، أشهر المنتخب الأردني لكرة القدم الإلكترونية - إي فوتبول، بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الاتحاد، وتضمنت عقد ورشات عمل والتعاون مع الاتحادين الدولي "فيفا" والآسيوي، حيث شارك في بطولة كأس آسيا الإلكترونية، التي أقيمت نسختها الأولى على هامش البطولة القارية 2023 في الدوحة إلى جانب بطولة غرب آسيا الخامسة 2024 في عمّان.