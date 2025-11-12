منتخب كرة القدم الإلكترونية في المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم 2025

منتخب كرة القدم الإلكترونية في المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم 2025
خبرني - وضعت قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية FIFAe 2025، التي سحبت، عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي الأربعاء، المنتخب الوطني لكرة القدم الإلكترونية – eFootball Console في المجموعة الثانية إلى جانب المغرب، اليابان، بولندا، إندونيسيا، والمكسيك.
وبحسب الاتحاد الأردني لكرة القدم، فإن البطولة تقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 10 إلى 13 كانون الأول المقبل.
وحسب نظام البطولة، تم تقسيم المنتخبات الـ 12 المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:
المجموعة الأولى: السعودية، إيطاليا، البرازيل، تشيلي، تايلند، تركيا.
المجموعة الثانية: الأردن، المغرب، اليابان، بولندا، إندونيسيا، المكسيك.
ويذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم الإلكترونية تأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى، بعد تصدره مجموعته برصيد 30 نقطة، محققًا 10 انتصارات من أصل 12 مباراة، قبل أن يتجاوز أوزبكستان في الدور نصف النهائي، ويتفوق على لبنان في المباراة النهائية، ليضمن مكانه بين نخبة المنتخبات العالمية المشاركة.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الاتحاد الأردني، على توحيد الجهود لمواكبة انتشار هذه اللعبة عالميا، من خلال استهداف فئات جديدة من مشجعي ومتابعي كرة القدم، بالإضافة إلى تطور التوجه التجاري والتسويقي للعبة، وإتاحة الفرصة للاعبين المحليين لإبراز مهاراتهم والمنافسة على أعلى المستويات.
وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم، أشهر المنتخب الأردني لكرة القدم الإلكترونية - إي فوتبول، بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الاتحاد، وتضمنت عقد ورشات عمل والتعاون مع الاتحادين الدولي "فيفا" والآسيوي، حيث شارك في بطولة كأس آسيا الإلكترونية، التي أقيمت نسختها الأولى على هامش البطولة القارية 2023 في الدوحة إلى جانب بطولة غرب آسيا الخامسة 2024 في عمّان.
