شرف دي جي تعلن الافتتاح الكبير في مجمع الأفنيوز - البحرين

شرف دي جي تعلن الافتتاح الكبير في مجمع الأفنيوز - البحرين
تعلن شركة شرف دي جي، إحدى أبرز شركات التجزئة في مجال الإلكترونيات في المنطقة، الافتتاح الكبير لمتجرها الجديد كليًا في مجمع الأفنيوز – البحرين، وذلك يوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 3:00 عصرًا، بالقرب من البوابة رقم 1.
وتعدكم احتفالية الافتتاح بتجربة استثنائية مليئة بالمرح، تتضمن عروضًا موسيقية مباشرة، وفقرات ترفيهية، وأطعمة لذيذة، وجوائز مذهلة! وبهذه المناسبة الخاصة، سيحصل الزوار على فرصة للفوز بـ50 جهاز تلفزيون هايسنس مقاس 50 بوصة و25 جهاز كمبيوتر محمول مجانًا (تُطبق الشروط والأحكام).
ولإضفاء مزيد من الحماس، ستقدم شرف دي جي عروضًا حصرية في يوم الافتتاح على أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والأدوات الذكية والمزيد، مع خصومات تصل إلى 50 % على منتجات مختارة.
وقال فيصل خان، المدير العام لشركة شرف دي جي البحرين: «نحن سعداء للغاية بجلب تجربة شرف دي جي إلى مجمع الأفنيوز – البحرين. تم تصميم هذا المتجر الجديد لتقديم أفضل ما في الابتكار والتكنولوجيا والقيمة لعملائنا تحت سقف واحد. كما أننا متحمسون لإسعاد عملائنا بعروض مذهلة وهدايا رائعة خلال الافتتاح الكبير».
وسيتمكن الزوار من أن يكونوا من أوائل من يستكشفون أحدث التقنيات والعروض الحصرية والباقات الخاصة بيوم الافتتاح والعروض السريعة المتاحة فقط في المتجر الجديد. لا تفوتوا الافتتاح الكبير لشرف دي جي في مجمع الأفنيوز – البحرين، يوم مليء بالمرح والجوائز والإثارة لجميع أفراد العائلة!
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
احتالت بـ9 مليارات دولار.. سجن ملكة العملات المشفرة 11 عاماً...
كلية لندن لإدارة الأعمال تنظم فعاليتيّ حفل الخريجين العالمي في دبي وال...
بودولسكي يلمح لاعتزاله...
فرنسا تمنع مشاركة 8 شركات إسرائيلية في معرض أمني بباريس...
برشلونة يرد: الاتحاد يكذب.. كان على علم بعملية يامال...
أرقام فلكية.. قائمة أسعار مواقف السيارات أثناء مونديال 2026...