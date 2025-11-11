شرف دي جي تعلن الافتتاح الكبير في مجمع الأفنيوز - البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ - 02:00

تعلن‭ ‬شركة‭ ‬شرف‭ ‬دي‭ ‬جي،‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬شركات‭ ‬التجزئة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإلكترونيات‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬الافتتاح‭ ‬الكبير‭ ‬لمتجرها‭ ‬الجديد‭ ‬كليًا‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬ – ‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬14‭ ‬نوفمبر‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬3‭:‬00‭ ‬عصرًا،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬البوابة‭ ‬رقم‭ ‬1‭.‬

وتعدكم‭ ‬احتفالية‭ ‬الافتتاح‭ ‬بتجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬مليئة‭ ‬بالمرح،‭ ‬تتضمن‭ ‬عروضًا‭ ‬موسيقية‭ ‬مباشرة،‭ ‬وفقرات‭ ‬ترفيهية،‭ ‬وأطعمة‭ ‬لذيذة،‭ ‬وجوائز‭ ‬مذهلة‭! ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الخاصة،‭ ‬سيحصل‭ ‬الزوار‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬للفوز‭ ‬بـ50‭ ‬جهاز‭ ‬تلفزيون‭ ‬هايسنس‭ ‬مقاس‭ ‬50‭ ‬بوصة‭ ‬و25‭ ‬جهاز‭ ‬كمبيوتر‭ ‬محمول‭ ‬مجانًا‭ (‬تُطبق‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام‭).‬

ولإضفاء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الحماس،‭ ‬ستقدم‭ ‬شرف‭ ‬دي‭ ‬جي‭ ‬عروضًا‭ ‬حصرية‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الافتتاح‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإلكترونيات‭ ‬والأجهزة‭ ‬المنزلية‭ ‬والأدوات‭ ‬الذكية‭ ‬والمزيد،‭ ‬مع‭ ‬خصومات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬50 % ‭ ‬على‭ ‬منتجات‭ ‬مختارة‭.‬

وقال‭ ‬فيصل‭ ‬خان،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬شرف‭ ‬دي‭ ‬جي‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬بجلب‭ ‬تجربة‭ ‬شرف‭ ‬دي‭ ‬جي‭ ‬إلى‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬ – ‭ ‬البحرين‭. ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬هذا‭ ‬المتجر‭ ‬الجديد‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والقيمة‭ ‬لعملائنا‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭. ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬متحمسون‭ ‬لإسعاد‭ ‬عملائنا‭ ‬بعروض‭ ‬مذهلة‭ ‬وهدايا‭ ‬رائعة‭ ‬خلال‭ ‬الافتتاح‭ ‬الكبير‮»‬‭.‬

وسيتمكن‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬من‭ ‬يستكشفون‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬والعروض‭ ‬الحصرية‭ ‬والباقات‭ ‬الخاصة‭ ‬بيوم‭ ‬الافتتاح‭ ‬والعروض‭ ‬السريعة‭ ‬المتاحة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬المتجر‭ ‬الجديد‭. ‬لا‭ ‬تفوتوا‭ ‬الافتتاح‭ ‬الكبير‭ ‬لشرف‭ ‬دي‭ ‬جي‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬ – ‭ ‬البحرين،‭ ‬يوم‭ ‬مليء‭ ‬بالمرح‭ ‬والجوائز‭ ‬والإثارة‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭!‬