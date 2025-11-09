403
كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة تعقد الندوة الثانية حول إعداد تقارير الاستدامة للشركات
(MENAFN- HBKU Media) الدوحة، 8 نوفمبر 2025: عقدت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة ندوة مشتركة لبناء القدرات حول إعداد تقارير الاستدامة للشركات بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة الأسواق المالية القطرية، وبورصة قطر.
وعُقدت الندوة في مبنى ذو المنارتين بالمدينة التعليمية في جامعة حمد بن خليفة، وشارك فيها ممثلو الجهات المنظمة ونخبة من الأكاديميين والمتخصصين في هذا المجال بهدف تعزيز اعتماد قطر لأطر عمل مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB). حيث ركزت الندوة على الاستراتيجيات العملية لتنفيذ إطار عمل الإبلاغ عن الاستدامة المؤسسية الذي تم نشره مؤخرًا استنادًا إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية S1 و S2.
وفي افتتاح الندوة، سلط الدكتور عدنان أبو دية، نائب الرئيس المشارك للبحوث في جامعة حمد بن خليفة، الضوء على أهمية بناء القدرات المؤسسية من خلال التعاون التطبيقي، حيث قال: "مع تعزيز قطر لنظامها البيئي المستدام، تكتسب الشراكات بين البحوث والممارسات أهمية بالغة، حيث توفر هذه الندوة منبرًا لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز الاستعداد الوطني للمعايير العالمية للإبلاغ عن الاستدامة المؤسسية".
تعزيز الأسس لإعداد تقارير الاستدامة للشركات
وقد ركزت المناقشات على مدار اليوم على كيفية البدء في رحلة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S1 و S2، وتباحث المتحدثون حول كيفية دمج استراتيجيات الاستدامة في عمليات الحوكمة وأنظمة البيانات، وذلك لضمان جاهزية المؤسسات لإجراءات تقييم الاستدامة المادية والمخاطر المناخية وإشراك المعنيين بشكل فعَّال.
واكتسب المشاركون رؤى حول الملامح المناخية لدولة قطر، مع التركيز على التوقعات والسيناريوهات المستقبلية؛ وتقييم المخاطر المادية الناجمة عن تغير المناخ على أساس مدى التعرض لها.
كما استعرضت جلسة خاصة التجارب العملية للشركات المدرجة في البورصة والمؤسسات المالية التي بدأت في دمج المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S1 و S2 في عملياتها. حيث تضمنت المحاور كيفية مشاركة مجلس الإدارة، وتحديات جمع البيانات، ومواءمة الممارسات الداخلية مع متطلبات مجلس معايير الاستدامة الدولية.
الالتزام الجماعي بتقديم تقارير عالية الجودة عن استدامة الشركات
ومن جانبها، أكدت الدكتورة دلال عسولي، الأستاذ المساعد في التمويل الإسلامي والمستدام بكلية الدراسات الإسلامية، على التأثير الأوسع نطاقًا للإفصاحات الموثوقة عن استدامة الشركات، قائلة: "إن إعداد تقارير عالية الجودة عن استدامة الشركات يعزز الوصول إلى رأس المال، ويبني ثقة السوق، ويحفز الابتكار في النظم المالية. وهو خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية والاستدامة العالمية".
واختتمت الندوة بجلسة أسئلة وأجوبة، مما أتاح للمشاركين فرصة للتواصل مباشرة مع الهيئات التنظيمية ومناقشة خارطة طريق لتنفيذ ما تضمنته محاور الندوة.
ومن خلال مبادرات مثل هذه الندوة، تواصل جامعة حمد بن خليفة ريادتها لتعزيز التمويل المستدام، وبناء الخبرات الفنية، وتشجيع الحوار المشترك الذي يدعم انتقال دولة قطر نحو نظام مالي أكثر شفافية ومرونة.
