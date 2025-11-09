403
اختتام فعاليات معرض جدة الدولي للقهوة والشوكولاتة 2025
(MENAFN- Global Advertising) اختتم أمس الجمعة 7 نوفمبر الجاري معرض جدة الدولي للقهوة والشوكولاتة 2025 أعماله في القاعة الكبرى بفندق جدة هيلتون، وذلك تحت رعاية سعادة الأستاذ محمد يوسف ناغي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، بعد ثلاثة أيام حافلة بالفعاليات والأنشطة التفاعلية التي جمعت نخبة من العلامات التجارية المحلية والعالمية والمهتمين بصناعة القهوة والشوكولاتة.
وشهد المعرض، الذي نظمته شركة نطاق الأعمال لتنظيم المعارض والمؤتمرات، مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين ورواد الأعمال السعوديين، إلى جانب حضور لافت من عشّاق القهوة ومتذوقي الشوكولاتة، الذين استمتعوا بمجموعة من الفعاليات المتنوعة شملت ورش عمل تدريبية ومسابقات تذوق وجلسات حوارية حول أحدث الاتجاهات والتقنيات في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الأستاذ سهيل بن بكر الطيار الرئيس التنفيذي لشركة نطاق الأعمال: أن المعرض مثّل تجربة شاملة تجمع بين المعرفة والترفيه والفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أن نسخة هذا العام تميّزت بالتنوّع والمشاركة الواسعة من الشركات المحلية والعالمية، مما ساهم في تعزيز مكانة جدة كمركز رئيسي للفعاليات الاقتصادية والسياحية الكبرى.
وأضاف الطيار: أن معرض جدة الدولي للقهوة والشوكولاتة بات منصة وطنية رائدة لتمكين الشباب ورواد الأعمال السعوديين، وتعزيز ثقافة الجودة والإبداع في صناعة القهوة والشوكولاتة، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 في دعم الابتكار وتنمية القطاعات الواعدة.
