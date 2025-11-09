403
معرض قطر للقوارب 2025 يختتم فعالياته بنجاح باهر مستقطبًا أكثر من 27,000 زائر ويعلن عن نسخته القادمة في 2026
(MENAFN- M&C Saatchi Public Relations) الدوحة، قطر - 8 نوفمبر 2025 - اختتم معرض قطر للقوارب 2025 أجندة أعماله محققًا إنجازًا استثنائيًا تمثّل في ارتفاع نسبة المشاركة بمعدل قياسي بلغ 25% مقارنةً بنسخته الافتتاحية، ليرسخ بذلك مكانته كأسرع المعارض البحرية نموًا على مستوى المنطقة. وعلى مدى أربعة أيام، استقطب هذا الحدث النوعي 505 من كبرى العلامات التجارية العالمية، وضم نخبة من 85 عارضًا، بالإضافة إلى عرض أكثر من 65 يختًا فاخرًا، ليحوّل الواجهة البحرية لميناء الدوحة القديم إلى وجهة رائدة تستعرض الممارسات المبتكرة، والإتقان الحرفي، والاعتزاز بالموروث الثقافي البحري لدولة قطر.
استقطبت نسخة هذا العام من معرض قطر للقوارب أكثر من 27,000 زائر لتجسّد المكانة الريادية المتنامية لدولة قطر كوجهة بحرية عالمية تجتمع فيها سِمات الموروث البحري مع معايير التميّز والابتكار الحديثة. وشهدت نسخة هذا العام مشاركة 25 دولة، ومثّلت الشركات القطرية أكثر من نصف عدد العارضين، بما يعكس ريادة الدولة ودورها المتنامي في مجالات الصناعة البحرية والابتكار والسياحة الفاخرة.
وقد استضاف هذا الحدث البارز عدداً من كبار الضيوف والشخصيات وأصحاب السعادة من مختلف الجهات الرسمية والمؤسسات الرائدة في قطر والمنطقة، الذين حرصوا على حضور الفعالية تقديراً لأهميتها ودورها في تعزيز مكانة الدولة كوجهة متميزة للفعاليات الكبرى وجاءت مشاركتهم تأكيداً على الدعم الرفيع الذي تحظى به هذه المبادرات الوطنية، وعلى أهمية الحدث في ترسيخ التعاون الإقليمي وإبراز الصورة المشرّفة لدولة قطر في استضافة وتنظيم الفعاليات المرموقة.
وقد شكّل هذا الحدث البارز منصّةً للتعاون الاستراتيجي، بما عزّز منظومة القطاع البحري في دولة قطر، بحيث وقّع ميناء الدوحة القديم اتفاقية شراكة مع شركة JLS Yachts LLC الرائدة في مجال القطاع البحري واليخوت في المنطقة، بهدف استقطاب المزيد من هوّاة اليخوت الدوليين إلى دولة قطر. وتعمل هذه الشراكة على تحديد إطار عمل مبتكر لتنسيق إجراءات إدارة اليخوت من خلال وكلاء محليين، ممّا يعزز كفاءة الخدمات وفعاليتها ويرسّخ مكانة ميناء الدوحة القديم باعتباره منصة إقليمية بارزة في القطاع البحري ومجال السياحة البحرية.
وقد شهد هذا الحدث البحري البارز، والذي امتدّ طيلة أربعة أيام، العديد من الاتفاقيات والشراكات المرموقة، كما وضمّ سلسلة من الجلسات الحوارية بين مختلف الشركات. بحيث أبرمت كلّ من شركة جنان مارين سرفيس للتجارة وفالكون جولد اند برشيس ميتلز وعزيز لليخوت شراكات استراتيجية رئيسية، بينما استضافت وزارة المواصلات وشركة ملاحة حلقات حوارية لتسليط الضوء على أبرز المستجدات والفرص الناشئة في القطاع البحري.
ونظّم بنك قطر الوطني (QNB)، بالشراكة مع شركة فيزا، حفلاً خاصًا في اليوم الختامي من المعرض لتكريم الفائزين في حملة الصيف الترويجية التي أتاحت للعملاء فرصة الفوز بجوائز استثنائية عند استخدام بطاقات QNB Visa الائتمانية، بما في ذلك جائزتين تمثّلتا في قاربين رياضيّين من طراز "Sea Ray"، حيث تمّ تسليمهما رسميًا للفائزين خلال فعاليات هذا الحدث الاستثنائي.
كما عقد ميناء الدوحة القديم شراكة مع دبي هاربر، إحدى أبرز الوجهات البحرية في المنطقة، بهدف تعزيز التعاون بين المراسي الخليجية. وتنصّ الاتفاقية على منح مالكي اليخوت مزايا متبادلة في الرسو، بما يشمل إمكانية الرسو المجاني في ميناء الدوحة القديم عند الحجز المسبق، بالإضافة إلى أولوية الرسو في مرسى دبي مع خصومات على الرسوم.
شكّلت هذه الفعالية الاستثنائية منصة عالمية رفيعة جمعت أبرز العلامات البحرية العالمية والإقليمية بما في ذلك أعضاء جمعية بناة اليخوت الفاخرة. ولأول مرة، تخطت التدشينات الحصرية لليخوت المشاركة نسبة 20%، ما يعكس تنامي مكانة دولة قطر كوجهة ريادية لإطلاق العلامات العالمية في قطاع اليخوت الفاخرة. وقد شملت هذه الإطلاقات الأولية العرض المسبق ليخت نوماد 101 وOryx 37LX من شركة جولف كرافت وآياتا Wayfinder وجي إم لا سيّرا من شركة أوشن بلو، وإيجل 47 واليخت العملاق الفاخر AS100 من شركة الشعالي مارين.
وقد صرّح المهندس محمد عبدالله الملا، الرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض قطر للقوارب 2025، قائلاً: "يعكس معرض قطر للقوارب 2025 الرؤية الوطنية الطموحة نحو الريادة من خلال الممارسات المبتكرة، في ظل الحفاظ على الموروث البحري العريق لدولة قطر. وتجسد كل نسخة من هذا الحدث الاستثنائي تطوّرًا ملحوظًا في الممارسات الإبداعية والحرفية المتمرسة وجودة التنظيم، لترسيخ معايير التميّز في مجالات الصناعات البحرية. ويؤكّد نجاح نسخة هذا العام مكانة دولة قطر المتنامية كمركز عالمي في القطاع البحري، فيما نتطلع إلى تنظيم نسخة العام المقبل بمعايير متطورة أكثر، لتكون أكثر شمولاً وتأثيرًا، بما يعكس رؤيتنا الطموحة لمستقبل مزدهر والتزامنا بالتميّز في القطاع البحري."
قدّم معرض قطر للقوارب 2025 تجربة متكاملة تتجاوز حدود المعارض التقليدية، بحيث جمعت بين الرفاهية، والفنون، وتجارب الطعام الراقية. واستقطب الحدث العديد من الزوّار الذين اجتمعوا للاستمتاع بفعاليّات حيوية راقية شملت عروضًا يومية للألعاب النارية والطائرات بدون طيار على امتداد المارينا. وقد استعرض معرض "أوشار" الفني أعمالاً إبداعية لفنانين قطريين ومقيمين، استوحوا إبداعاتهم من الموروث البحري الوطني.
وقد تسنّى لزوار المعرض الانخراط في تجربة طعام متكاملة على امتداد ممشى المارينا، جمعت بين مفاهيم الضيافة القطرية الراقية وأشهر العلامات العالمية. وقد شملت الخيارات المتنوعة المقاهي العائمة ايرث وقنوان، والمطعم الراقي لو روليه دو لانتركوت، إلى جانب أكثر من 20 مطعمًا محليًا ودوليًا، ممّا أسهم في إضفاء أجواء نابضة بالحياة ومنح الزوّار تجارب متنوّعة تلبي تطلعات كافة أفراد العائلة.
واختُتم معرض قطر للقوارب 2025 بعرض مميز للطائرات بدون طيار "الدرون" والألعاب النارية، شهد إقبالاً كبيراً وترك انطباعاً رائعاً لدى الحضور ووسائل الإعلام المختلفة، وخلال العرض الختامي، تم الإعلان عن مواعيد النسخة القادمة من المعرض، والتي ستقام خلال الفترة ما بين4 الى 7 نوفمبر 2026.
ومن المتوقع أن تشهد النسخة المقبلة إقبالاً متزايداً من الشركات الإقليمية والعالمية، نظراً للأصداء الإيجابية الواسعة التي حققتها النسخة الثانية، خاصة بعد الإعلان خلال اليومين الأخيرين عن إتمام صفقات بيع لعدد من الوسائط البحرية واليخوت والقوارب ويعزز هذا النجاح مكانة المعرض على خارطة المعارض الدولية والسياحة البحرية في المنطقة، مؤكداً دوره المتنامي كمنصة رائدة تجمع نخبة المهتمين والمتخصصين في هذا القطاع الحيوي.
