محمد بن سليم يؤكد أن الشغف يلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة التقدم في عالم السيارات
رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) يستخدم منصة عالمية في الولايات المتحدة للتركيز على السلامة والاستدامة والابتكار المسؤول في قطاعي السيارات والتنقل
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 نوفمبر 2025: يشتهر محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، بشغفه الكبير بالسيارات، وقد وصل هذا الشغف إلى مستوى جديد بعد أن استخدم منصة صناعية عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية لتسليط الضوء على أهمية حماية مستقبل قطاعي السيارات والتنقل.
جاء ذلك عندما افتتح معرض سيما SEMA الشهير في لاس فيغاس في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو أكبر معرض تجاري للسيارات في العالم، ليصبح أول شخص غير أمريكي يقوم بذلك على الإطلاق.
ويعد معرض سيما SEMA، الحدث السنوي الرئيسي للنادي العضو في الاتحاد الدولي للسيارات، ويعتبر الحدث التجاري الرائد عالمياً للسيارات، حيث يجمع أكثر من 160 ألف متخصص في هذه الصناعة والمبتكرين وعشاق السيارات من أكثر من 140 دولة.
ويعرض الحدث أحدث التقنيات في مجال الأداء والتخصيص والتنقل، ويوفر منصة عالمية للمصنعين والمشترين ووسائل الإعلام للتواصل وتبادل الأفكار والاحتفال بثقافة السيارات.
وخلال زيارته للمعرض بصفته رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات، وعاشقاً وخبيراً في مجال السيارات، التقى محمد بن سليم بأعضاء بارزين في الكونغرس الأمريكي والحكومة المحلية، وممثلين عن شركات تصنيع السيارات العالمية، وسائقي سباقات آخرين، وغيرهم من عشاق السيارات.
وفي مقابلة أجريت معه خلال البرنامج، تحدث محمد بن سليم عن شغفه بالسيارات الفاخرة ومعرفته بها، وكشف أن سيارته المفضلة في مجموعته الخاصة هي سيارة ستوديبيكر إكسبرس موديل عام 1937.
ورافق محمد بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة معرض SEMA مايك سبانولا، حيث قاد بن سليم مناقشات حول التأثير العالمي الكبير للاتحاد الدولي للسيارات كهيئة مشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا السياق، قال محمد بن سليم تعليقاً على أهمية الشغف والتعاون في دفع عجلة التقدم في عالم السيارات: "لكي تكون جزءاً من صناعة السيارات، يجب أن يكون لديك شغف بها. ففي أول معرض SEMA حضرته عام 2016، رأيت الطاقة والعمل الجماعي والقدرة على معالجة المشاكل معاً".
"وتستمر هذه الروح نفسها في تحديد هوية هذا المجتمع، الذي يقدر الابتكار والحرفية وحرية الإبداع."
وعن الشراكة الدائمة بين الاتحاد الدولي للسيارات ومعرض سيما SEMA، أضاف محمد بن سليم: "أنا جزء من معرض SEMAوهم جزء من الاتحاد الدولي للسيارات. ونتشارك نفس الالتزام بتعزيز السلامة والاستدامة والابتكار المسؤول في قطاعي السيارات والتنقل."
وعزز الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) خلال الزيارة تعاونه مع معرض SEMA بشأن الأولويات المشتركة، بما في ذلك تطوير معايير سلامة المركبات، وتعزيز التقنيات المستدامة، وحماية الحق العالمي في تعديل السيارات ضمن أطر تنظيمية مسؤولة.
وتعكس هذه الشراكة التزام المؤسستين بضمان ازدهار الابتكار والإبداع في ثقافة السيارات جنباً إلى جنب مع السلامة والمسؤولية البيئية وحلول التنقل المستقبلية.
