بعد حكيمي.. إصابة جديدة تضع الركراكي في ورطة

بعد حكيمي.. إصابة جديدة تضع الركراكي في ورطة
خبرني - تلقى المنتخب المغربي ضربة موجعة قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025 التي تستضيفها المملكة المغربية.
أكدت تقارير إعلامية فرنسية بأن نايف أكرد، مدافع نادي مارسيليا، غادر مباراة فريقه أمام بريست التي انتهت بفوز الأخير 3-0، متأثراً بإصابة في منطقة العانة، وسط مخاوف كبيرة من غيابه عن البطولة القارية.
وأضافت: "المدرب روبيرتو دي زيربي عبّر عن قلقه من خطورة الإصابة، مشيراً إلى أنها قد تحرم المدافع المغربي من التواجد في كأس أمم أفريقيا المقررة، وهو ما سيكون ضربة قوية لكل من ناديه ومنتخب بلاده".
وأشارت إلى أن إصابة اثنين من أبرز نجوم "أسود الأطلس"، أشرف حكيمي ونايف أكرد، في توقيت حساس يثير القلق داخل أروقة الفريق والجماهير المغربية.
وفي الوقت نفسه، يعاني أشرف حكيمي من إصابة عضلية تعرض لها مع باريس سان جيرمان، جعلته يخضع لبرنامج علاجي مكثف للحاق بالمنافسات المقبلة.
ورغم أن الجهاز الطبي للفريق الفرنسي لم يحدد مدة غيابه بدقة، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن مشاركته في البطولة الأفريقية لا تزال محل شك، في انتظار تطورات حالته خلال الأسابيع القادمة.
وأكملت: "غياب الثنائي، إن تأكد، سيكون بمثابة أزمة كبيرة للمدرب وليد الركراكي، الذي يعتمد عليهما كركائز أساسية في خطي الدفاع والارتكاز الدفاعي، خصوصاً وأن المنتخب المغربي يطمح لتكرار إنجازه التاريخي في مونديال قطر والمضي نحو التتويج القاري على أرضه وبين جماهيره".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ماكرون وعباس يعلنان تشكيل لجنة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية...
إشارة من جسم غامض تربك علماء الفلك...
المرور تطلق المرحلة التجريبية لتركيب 500 كاميرا ذكية لتعزيز السلامة ال...
رئيسا "النواب" و"الشورى" يستقبلان رئيس مجلس الشورى العُماني لدى وصول...
مملكة البحرين تدين التفجير الذي وقع وسط العاصمة الهندية نيودلهي...
2000 رياضي في مونديال الكيك بوكسينج للسنيرز والماسترز بأبوظبي...