بعد حكيمي.. إصابة جديدة تضع الركراكي في ورطة

خبرني - تلقى المنتخب المغربي ضربة موجعة قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025 التي تستضيفها المملكة المغربية.

أكدت تقارير إعلامية فرنسية بأن نايف أكرد، مدافع نادي مارسيليا، غادر مباراة فريقه أمام بريست التي انتهت بفوز الأخير 3-0، متأثراً بإصابة في منطقة العانة، وسط مخاوف كبيرة من غيابه عن البطولة القارية.

وأضافت: "المدرب روبيرتو دي زيربي عبّر عن قلقه من خطورة الإصابة، مشيراً إلى أنها قد تحرم المدافع المغربي من التواجد في كأس أمم أفريقيا المقررة، وهو ما سيكون ضربة قوية لكل من ناديه ومنتخب بلاده".

وأشارت إلى أن إصابة اثنين من أبرز نجوم "أسود الأطلس"، أشرف حكيمي ونايف أكرد، في توقيت حساس يثير القلق داخل أروقة الفريق والجماهير المغربية.

وفي الوقت نفسه، يعاني أشرف حكيمي من إصابة عضلية تعرض لها مع باريس سان جيرمان، جعلته يخضع لبرنامج علاجي مكثف للحاق بالمنافسات المقبلة.

ورغم أن الجهاز الطبي للفريق الفرنسي لم يحدد مدة غيابه بدقة، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن مشاركته في البطولة الأفريقية لا تزال محل شك، في انتظار تطورات حالته خلال الأسابيع القادمة.

وأكملت: "غياب الثنائي، إن تأكد، سيكون بمثابة أزمة كبيرة للمدرب وليد الركراكي، الذي يعتمد عليهما كركائز أساسية في خطي الدفاع والارتكاز الدفاعي، خصوصاً وأن المنتخب المغربي يطمح لتكرار إنجازه التاريخي في مونديال قطر والمضي نحو التتويج القاري على أرضه وبين جماهيره".