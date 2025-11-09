  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
فليك يعترف بأخطاء نجومه قبل مواجهة سيلتا فيغو

2025-11-09 01:06:37
خبرني - أكد المدير الفني لفريق برشلونة، الألماني هانزي فليك، أن فريقه سيدخل مواجهة سيلتا فيغو، غداً الأحد، بالجولة 12 من الدوري الإسباني، بهدف الفوز قبل دخول فترة التوقف الدولي.

أضاف فليك في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "سيلتا فيغو يمر بمرحلة جيدة، ويقدم أداء رائع، وربما يكونون في موقف أفضل منا، لكن كل شيء يعتمد على ما سنقدمه، نريد الفوز ودخول فترة التوقف بالنقاط الثلاث".

كما وجه فليك الشكر لإدارة النادي على ثقتها بإمكانياته، وذلك بعد رسائل الدعم من رئيس النادي خوان لابورتا، والمدير الرياضي ديكو، مضيفاً أن ذلك دائماً يعد شيئاً مهماً بالنسبة له.

واعترف فليك بأخطاء فريقه في المباراة التي تعادل فيها 3-3 مع كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي: "في تلك المباراة لاحظنا أن خط دفاعنا يتراجع بشكل مبالغ فيه فيما يتواجد المهاجمون بعيداً، يجب علينا أن نكون أكثر ترابطاً سواء كانت الكرة في حوذتنا أم لا، لقد تحدثنا عن ذلك وأتمنى أن نتمكن من التطور".

وأكد فليك تواصل غياب الحارس خوان غارسيا، رغم أنه قال إنه سعيد للغاية بتطوره ويتوقع عودته للفريق بعد فترة التوقف الدولي.

ورغم ذلك قال الموقع الرسمي لبرشلونة، إن الشكوك لازالت تحوم حول مشاركة المدافع الفرنسي جوليس كوندي، وذلك بعدما لم يكمل تدريبات الفريق استعدادا للمباراة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد المتصدر، فيما يحتل سيلتا فيغو المركز 12 برصيد 13 نقطة.

