فليك يعترف بأخطاء نجومه قبل مواجهة سيلتا فيغو

فليك يعترف بأخطاء نجومه قبل مواجهة سيلتا فيغو
خبرني - أكد المدير الفني لفريق برشلونة، الألماني هانزي فليك، أن فريقه سيدخل مواجهة سيلتا فيغو، غداً الأحد، بالجولة 12 من الدوري الإسباني، بهدف الفوز قبل دخول فترة التوقف الدولي.
أضاف فليك في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "سيلتا فيغو يمر بمرحلة جيدة، ويقدم أداء رائع، وربما يكونون في موقف أفضل منا، لكن كل شيء يعتمد على ما سنقدمه، نريد الفوز ودخول فترة التوقف بالنقاط الثلاث".
كما وجه فليك الشكر لإدارة النادي على ثقتها بإمكانياته، وذلك بعد رسائل الدعم من رئيس النادي خوان لابورتا، والمدير الرياضي ديكو، مضيفاً أن ذلك دائماً يعد شيئاً مهماً بالنسبة له.
واعترف فليك بأخطاء فريقه في المباراة التي تعادل فيها 3-3 مع كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي: "في تلك المباراة لاحظنا أن خط دفاعنا يتراجع بشكل مبالغ فيه فيما يتواجد المهاجمون بعيداً، يجب علينا أن نكون أكثر ترابطاً سواء كانت الكرة في حوذتنا أم لا، لقد تحدثنا عن ذلك وأتمنى أن نتمكن من التطور".
وأكد فليك تواصل غياب الحارس خوان غارسيا، رغم أنه قال إنه سعيد للغاية بتطوره ويتوقع عودته للفريق بعد فترة التوقف الدولي.
ورغم ذلك قال الموقع الرسمي لبرشلونة، إن الشكوك لازالت تحوم حول مشاركة المدافع الفرنسي جوليس كوندي، وذلك بعدما لم يكمل تدريبات الفريق استعدادا للمباراة.
ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد المتصدر، فيما يحتل سيلتا فيغو المركز 12 برصيد 13 نقطة.
