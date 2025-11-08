3 تغييرات على قائمة الصقور

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
3 تغييرات على قائمة الصقور
(MENAFN- Al Watan) أجرى مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، 3 تغييرات على قائمته في التوقف الدولي المقبل، مقارنة بتلك التي خاضت مواجهتي العراق وإندونيسيا في أكتوبر الماضي، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.
وشهدت قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي لكأس العرب، استدعاء مدافع التعاون، وليد الأحمد، بدلا من مدافع الاتحاد سعد الموسى، الذي تعرض لإصابة بكسر في الكاحل، كما ضمّ رينارد لاعب التعاون، سلطان مندش، عوضًا عن لاعب النصر، أيمن يحيى، الذي يعاني من إصابة عضلية، فيما تم استدعاء لاعب الخليج، مراد هوساوي، بديلًا للاعب النصر، علي الحسن، لأسباب فنية، أما بقية القائمة، فلم تشهد أي تغييرات.
وسيخوض الأخضر خلال معسكر جدة مباراتين تجريبيتين، حيث يلتقي ساحل العاج في الـ14 من نوفمبر الجاري على ملعب الإنماء، ثم يواجه منتخب الجزائر في الـ18 من نوفمبر على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.
وشهدت قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي لكأس العرب، استدعاء مدافع التعاون، وليد الأحمد، بدلا من مدافع الاتحاد سعد الموسى، الذي تعرض لإصابة بكسر في الكاحل، كما ضمّ رينارد لاعب التعاون، سلطان مندش، عوضًا عن لاعب النصر، أيمن يحيى، الذي يعاني من إصابة عضلية، فيما تم استدعاء لاعب الخليج، مراد هوساوي، بديلًا للاعب النصر، علي الحسن، لأسباب فنية، أما بقية القائمة، فلم تشهد أي تغييرات.
وسيخوض الأخضر خلال معسكر جدة مباراتين تجريبيتين، حيث يلتقي ساحل العاج في الـ14 من نوفمبر الجاري على ملعب الإنماء، ثم يواجه منتخب الجزائر في الـ18 من نوفمبر على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مذكرة تفاهم بين“الوطنية للتشغيل” و”الصخرة للخدمات الأمنية”...
"الجودو" يعتمد مشاركة 3 لاعبين في بطولة زغرب "غراند بري"...
زيت السمك يُحدث ثورة في حماية قلوب مرضى غسيل الكلى...
أدوية الحكمة تتبرع بأدوية طارئة بقيمة 1.1 مليون دولار لدعم سوريا...
الاحتلال يواصل عمليات نسف منازل في حي الزيتون ويشن غارات على خان يونس...
وزير الصحة يفتتح ملتقى عمان لتمويل الصحة وتبادل خبرات الدول في الابتكا...