3 تغييرات على قائمة الصقور

2025-11-08 11:23:29
(MENAFN- Al Watan) أجرى مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، 3 تغييرات على قائمته في التوقف الدولي المقبل، مقارنة بتلك التي خاضت مواجهتي العراق وإندونيسيا في أكتوبر الماضي، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.
وشهدت قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي لكأس العرب، استدعاء مدافع التعاون، وليد الأحمد، بدلا من مدافع الاتحاد سعد الموسى، الذي تعرض لإصابة بكسر في الكاحل، كما ضمّ رينارد لاعب التعاون، سلطان مندش، عوضًا عن لاعب النصر، أيمن يحيى، الذي يعاني من إصابة عضلية، فيما تم استدعاء لاعب الخليج، مراد هوساوي، بديلًا للاعب النصر، علي الحسن، لأسباب فنية، أما بقية القائمة، فلم تشهد أي تغييرات.
وسيخوض الأخضر خلال معسكر جدة مباراتين تجريبيتين، حيث يلتقي ساحل العاج في الـ14 من نوفمبر الجاري على ملعب الإنماء، ثم يواجه منتخب الجزائر في الـ18 من نوفمبر على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

