‏ الفاشر: نزوح متسارع ومجاعة تلوح في الأفق

2025-11-08 11:23:28
(MENAFN- Al Watan) تدفقت موجات جديدة من النازحين السودانيين إلى مخيمات مكتظة في منطقة طويلة، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في إقليم دارفور، ما فتح فصلًا جديدًا من الانتهاكات والعنف بحق المدنيين. وتقول منظمات إغاثية إن المشهد الإنساني يتدهور بوتيرة متسارعة، فيما يبقى آلاف السكان محاصرين داخل المدينة وسط تحذيرات من تفاقم الفظائع.
ظروف قاسية
وفي المخيمات المؤقتة على بعد 70 كيلومترًا من الفاشر، يعيش الفارون في ظروف شديدة القسوة، بين خيام ممزقة ومناطق قاحلة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. وأظهرت مقاطع مصوّرة نشرتها مجموعات محلية أطفالًا يتجولون في مساحات ترابية بلا مرافق، بينما يعجز الأهالي عن توفير الطعام لأعداد تتزايد يوميًا.
ووفق بيانات منظمة الهجرة الدولية، تجاوز عدد النازحين من الفاشر والمناطق المحيطة 82 ألف شخص حتى الرابع من نوفمبر، معظمهم وصلوا سيرًا على الأقدام. وقال آدم روجال، المتحدث باسم إحدى منظمات الإغاثة، إن أكثر من 16 ألف شخص وصلوا إلى مخيمات طويلة وحدها، مشيرًا إلى نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء، وأن بعض الأسر تتناول وجبة واحدة فقط في

انعدام الغذاء
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، قُتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص، بينما نزح نحو 12 مليونا، ويواجه نصف السكان مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي. وفي الأسبوع الماضي، سيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر بعد حصار دام 18 شهرًا، واقتحمت المستشفى السعودي، في هجوم قالت منظمة الصحة العالمية إنه خلّف أكثر من 450 قتيلًا، وسط تقارير عن اعتداءات جنسية وعمليات قتل داخل المنازل.
وحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من أن المدنيين الذين بقوا في المدينة ((محاصرون ويُمنعون من المغادرة))، مؤكدًا أن طرق الهروب نفسها تحولت إلى مسار للعنف. وفي ظل اشتداد القتال ووصوله إلى كردفان، تصف منظمات دولية ما يجري بأنه تحول إستراتيجي لصالح الدعم السريع، لكنه يقود البلاد نحو كارثة إنسانية تتسع يومًا بعد آخر.

