تقرير غرفة تجارة وصناعة البحرين: نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.5% في الربع الثاني من 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥ - 02:00

كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس

صدر‭ ‬أمس‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬حول‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬للربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬كشف‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬الحقيقي‭ ‬سجل‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬5 % ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬مدفوعاً‭ ‬بنمو‭ ‬قدره‭ ‬3‭.‬5 % ‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭.‬

برزت‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬معدلات‭ ‬نمو‭ ‬مرتفعة،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المهنية‭ ‬والعلمية‭ ‬والتقنية‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬12 % ،‭ ‬وقطاع‭ ‬تجارة‭ ‬الجملة‭ ‬والتجزئة‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭.‬7 % ،‭ ‬بينما‭ ‬حقق‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬7 % ‭. ‬كما‭ ‬تسهم‭ ‬الأنشطة‭ ‬المالية‭ ‬وأنشطة‭ ‬التأمين‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬الحقيقي،‭ ‬حيث‭ ‬تمثل‭ ‬17 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬9 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الناشئة‭ ‬والاقتصادات‭ ‬النامية‭. ‬كما‭ ‬تشير‭ ‬التوقعات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإيرادات‭ ‬الحكومية‭ ‬العامة‭ ‬سترتفع‭ ‬إلى‭ ‬37‭.‬1 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬الاقتصادات‭ ‬المتقدمة،‭ ‬وفقاً‭ ‬لتقرير‭ ‬الآفاق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2025‭.‬

ارتفاع‭ ‬إيرادات‭ ‬الحكومة‭ ‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬ارتفعت‭ ‬إيرادات‭ ‬الحكومة‭ ‬العامة‭ ‬كنسبة‭ ‬مئوية‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬الاقتصادات‭ ‬المتقدمة‭ ‬من‭ ‬36 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬36‭.‬6 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬37‭.‬1 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬شهد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬زيادة‭ ‬طفيفة‭ ‬من‭ ‬46 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬46‭.‬1 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تنخفض‭ ‬إلى‭ ‬46 % ‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الناشئة‭ ‬والاقتصادات‭ ‬النامية،‭ ‬فقد‭ ‬انخفضت‭ ‬الإيرادات‭ ‬من‭ ‬26‭.‬1 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬25‭.‬7 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭. ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ - ‬الآفاق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬أبريل‭ ‬2025

زيادة‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬شهد‭ ‬حجم‭ ‬التجارة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬15 % ،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬من‭ ‬1‭.‬83‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬11‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

حققت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬أعلى‭ ‬حجم‭ ‬تبادل‭ ‬تجاري‭ ‬مع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬868‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬وارتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬9 % ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬942‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

جاءت‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬مع‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفعت‭ ‬نسبة‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بنسبة‭ ‬26 % ،‭ ‬من‭ ‬663‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬835‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬قطر‭ ‬والبحرين‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬بنسبة‭ ‬14 % ،‭ ‬إذ‭ ‬انتقل‭ ‬من‭ ‬611‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬698‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬فقد‭ ‬ارتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬11 % ،‭ ‬من‭ ‬96‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬106‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

أما‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وعمان،‭ ‬فقد‭ ‬شهد‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬3 % ،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬من‭ ‬89‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬92‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

ترتيب‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المؤشرات‭ ‬العالمية

تحتل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الكهرباء‭ ‬وإمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمؤشر‭ ‬الابتكار‭ ‬العالمي‭ ‬لعام‭ ‬2025‭. ‬كما‭ ‬حققت‭ ‬البحرين‭ ‬تقدماً‭ ‬ملحوظاً،‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬والستين‭ ‬عالمياً‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬139‭ ‬اقتصاداً،‭ ‬واحتلت‭ ‬المرتبة‭ ‬العاشرة‭ ‬إقليمياً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬وغرب‭ ‬آسيا‭. ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬يعكس‭ ‬التركيز‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬التنمية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬مقارنة‭ ‬بتصنيفها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬والسبعين‭.‬

يقيّم‭ ‬مؤشر‭ ‬الابتكار‭ ‬قدرة‭ ‬الدول‭ ‬ونتائجها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قسمين‭ ‬رئيسيين‭: ‬مدخلات‭ ‬الابتكار‭ ‬ومخرجاته‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬حصلت‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المرتبة‭ ‬41‭ ‬في‭ ‬مدخلات‭ ‬الابتكار‭ ‬والمرتبة‭ ‬94‭ ‬في‭ ‬مخرجات‭ ‬الابتكار‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تُصنَّف‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬أكثر‭ ‬10‭ ‬دول‭ ‬أماناً‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وفقاً‭ ‬لتقرير‭ ‬غالوب‭ ‬العالمي‭ ‬للسلامة‭ ‬لعام‭ ‬2025‭. ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬90 % ‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬البحرين‭ ‬يشعرون‭ ‬بالأمان‭ ‬عند‭ ‬السير‭ ‬بمفردهم‭ ‬ليلاً‭. ‬يقيم‭ ‬تقرير‭ ‬غالوب‭ ‬العالمي‭ ‬للسلامة‭ ‬مدى‭ ‬الشعور‭ ‬بالأمان‭ ‬في‭ ‬144‭ ‬دولة‭ ‬باستخدام‭ ‬مؤشرات‭ ‬خاصة‭.‬

انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬القروض‭ ‬التجارية

سجلت‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬القروض‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬انخفاضاً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

في‭ ‬قطاع‭ ‬التشييد‭ ‬والعقارات،‭ ‬انخفض‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬من‭ ‬98‭.‬8 % ‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬94‭.‬8 % ‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬كما‭ ‬تراجع‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية‭ ‬من‭ ‬48‭.‬7 % ‭ ‬إلى‭ ‬44.6 % ‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭. ‬وفي‭ ‬قطاع‭ ‬التجارة،‭ ‬شهدت‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬انخفاضاً‭ ‬من‭ ‬98‭.‬7 % ‭ ‬إلى‭ ‬89‭.‬6 % ‭. ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬ارتفعت‭ ‬معاملات‭ ‬‮«‬فوري‮»‬‭ ‬بنسبة‭ ‬16 % ،‭ ‬وزادت‭ ‬معاملات‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬بنسبة‭ ‬14 % ‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

16 % ‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬التحويلات‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬فوري

أظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬أيضًا‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬فوري‭ ‬بنسبة‭ ‬16 % ،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفعت‭ ‬من‭ ‬5‭.‬9‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬6‭.‬8‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬كما‭ ‬زادت‭ ‬معاملات‭ ‬فواتير‭ ‬بنسبة‭ ‬11 % ،‭ ‬من‭ ‬281‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬إلى‭ ‬312.8‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭.‬

انخفاض‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬السحب‭ ‬الإلكتروني

أظهر‭ ‬تقرير‭ ‬الغرفة‭ ‬التغيرات‭ ‬الديناميكية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحريني،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬تطورًا‭ ‬مستمرًا‭ ‬في‭ ‬تفضيلات‭ ‬المستهلكين‭ ‬نحو‭ ‬الحلول‭ ‬الإلكترونية‭.‬

حيث‭ ‬سجلت‭ ‬البحرين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التغيرات‭ ‬الملحوظة‭ ‬في‭ ‬أنماط‭ ‬السحب‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والتجارة‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬وأظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬تحولات‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭.‬

‭ ‬10 % ‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬عمليات‭ ‬السحب‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي

حيث‭ ‬انخفضت‭ ‬قيمة‭ ‬عمليات‭ ‬السحب‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬بنسبة‭ ‬10 % ،‭ ‬حيث‭ ‬تراجعت‭ ‬من‭ ‬281‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬253‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬يشير‭ ‬هذا‭ ‬التراجع‭ ‬إلى‭ ‬تحول‭ ‬في‭ ‬تفضيلات‭ ‬المستهلكين‭ ‬نحو‭ ‬وسائل‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكترونية‭.‬

14 % ‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬عمليات‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكترونية

على‭ ‬النقيض،‭ ‬شهدت‭ ‬قيمة‭ ‬عمليات‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬زيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬بنسبة‭ ‬14 % ،‭ ‬من‭ ‬1‭.‬142‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬297‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬استمرار‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬التسوق‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

23 % ‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السوبر‭ ‬ماركت

كما‭ ‬نمت‭ ‬قيمة‭ ‬عمليات‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السوبر‭ ‬ماركت‭ ‬بنسبة‭ ‬23 % ،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفعت‭ ‬من‭ ‬111‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬137‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬يدل‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬شهد‭ ‬قطاع‭ ‬المتاجر‭ ‬انخفاضًا‭ ‬بنسبة‭ ‬6 % ‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬عمليات‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬حيث‭ ‬تراجعت‭ ‬من‭ ‬42‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬39‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬سلوك‭ ‬المستهلكين،‭ ‬كما‭ ‬ارتفعت‭ ‬قيمة‭ ‬عمليات‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المجوهرات‭ ‬بنسبة‭ ‬14 % ،‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬