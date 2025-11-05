  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تقرير غرفة تجارة وصناعة البحرين: نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.5% في الربع الثاني من 2025

تقرير غرفة تجارة وصناعة البحرين: نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.5% في الربع الثاني من 2025

2025-11-05 11:13:09
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥ - 02:00

كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس

صدر‭ ‬أمس‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬حول‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬للربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬كشف‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬الحقيقي‭ ‬سجل‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬5 % ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬مدفوعاً‭ ‬بنمو‭ ‬قدره‭ ‬3‭.‬5 % ‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭.‬

برزت‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬معدلات‭ ‬نمو‭ ‬مرتفعة،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المهنية‭ ‬والعلمية‭ ‬والتقنية‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬12 % ،‭ ‬وقطاع‭ ‬تجارة‭ ‬الجملة‭ ‬والتجزئة‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭.‬7 % ،‭ ‬بينما‭ ‬حقق‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬7 % ‭. ‬كما‭ ‬تسهم‭ ‬الأنشطة‭ ‬المالية‭ ‬وأنشطة‭ ‬التأمين‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬الحقيقي،‭ ‬حيث‭ ‬تمثل‭ ‬17 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬9 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الناشئة‭ ‬والاقتصادات‭ ‬النامية‭. ‬كما‭ ‬تشير‭ ‬التوقعات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإيرادات‭ ‬الحكومية‭ ‬العامة‭ ‬سترتفع‭ ‬إلى‭ ‬37‭.‬1 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬الاقتصادات‭ ‬المتقدمة،‭ ‬وفقاً‭ ‬لتقرير‭ ‬الآفاق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2025‭.‬

ارتفاع‭ ‬إيرادات‭ ‬الحكومة‭ ‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬ارتفعت‭ ‬إيرادات‭ ‬الحكومة‭ ‬العامة‭ ‬كنسبة‭ ‬مئوية‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬الاقتصادات‭ ‬المتقدمة‭ ‬من‭ ‬36 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬36‭.‬6 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬37‭.‬1 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬شهد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬زيادة‭ ‬طفيفة‭ ‬من‭ ‬46 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬46‭.‬1 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تنخفض‭ ‬إلى‭ ‬46 % ‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الناشئة‭ ‬والاقتصادات‭ ‬النامية،‭ ‬فقد‭ ‬انخفضت‭ ‬الإيرادات‭ ‬من‭ ‬26‭.‬1 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬25‭.‬7 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭. ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ - ‬الآفاق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬أبريل‭ ‬2025

زيادة‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬شهد‭ ‬حجم‭ ‬التجارة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬15 % ،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬من‭ ‬1‭.‬83‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬11‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

حققت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬أعلى‭ ‬حجم‭ ‬تبادل‭ ‬تجاري‭ ‬مع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬868‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬وارتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬9 % ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬942‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

جاءت‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬مع‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفعت‭ ‬نسبة‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بنسبة‭ ‬26 % ،‭ ‬من‭ ‬663‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬835‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬قطر‭ ‬والبحرين‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬بنسبة‭ ‬14 % ،‭ ‬إذ‭ ‬انتقل‭ ‬من‭ ‬611‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬698‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬فقد‭ ‬ارتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬11 % ،‭ ‬من‭ ‬96‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬106‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

أما‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وعمان،‭ ‬فقد‭ ‬شهد‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬3 % ،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬من‭ ‬89‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬92‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

ترتيب‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المؤشرات‭ ‬العالمية

تحتل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الكهرباء‭ ‬وإمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمؤشر‭ ‬الابتكار‭ ‬العالمي‭ ‬لعام‭ ‬2025‭. ‬كما‭ ‬حققت‭ ‬البحرين‭ ‬تقدماً‭ ‬ملحوظاً،‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬والستين‭ ‬عالمياً‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬139‭ ‬اقتصاداً،‭ ‬واحتلت‭ ‬المرتبة‭ ‬العاشرة‭ ‬إقليمياً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬وغرب‭ ‬آسيا‭. ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬يعكس‭ ‬التركيز‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬التنمية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬مقارنة‭ ‬بتصنيفها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬والسبعين‭.‬

يقيّم‭ ‬مؤشر‭ ‬الابتكار‭ ‬قدرة‭ ‬الدول‭ ‬ونتائجها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قسمين‭ ‬رئيسيين‭: ‬مدخلات‭ ‬الابتكار‭ ‬ومخرجاته‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬حصلت‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المرتبة‭ ‬41‭ ‬في‭ ‬مدخلات‭ ‬الابتكار‭ ‬والمرتبة‭ ‬94‭ ‬في‭ ‬مخرجات‭ ‬الابتكار‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تُصنَّف‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬أكثر‭ ‬10‭ ‬دول‭ ‬أماناً‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وفقاً‭ ‬لتقرير‭ ‬غالوب‭ ‬العالمي‭ ‬للسلامة‭ ‬لعام‭ ‬2025‭. ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬90 % ‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬البحرين‭ ‬يشعرون‭ ‬بالأمان‭ ‬عند‭ ‬السير‭ ‬بمفردهم‭ ‬ليلاً‭. ‬يقيم‭ ‬تقرير‭ ‬غالوب‭ ‬العالمي‭ ‬للسلامة‭ ‬مدى‭ ‬الشعور‭ ‬بالأمان‭ ‬في‭ ‬144‭ ‬دولة‭ ‬باستخدام‭ ‬مؤشرات‭ ‬خاصة‭.‬

انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬القروض‭ ‬التجارية

سجلت‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬القروض‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬انخفاضاً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

في‭ ‬قطاع‭ ‬التشييد‭ ‬والعقارات،‭ ‬انخفض‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬من‭ ‬98‭.‬8 % ‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬94‭.‬8 % ‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬كما‭ ‬تراجع‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية‭ ‬من‭ ‬48‭.‬7 % ‭ ‬إلى‭ ‬44.6 % ‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭. ‬وفي‭ ‬قطاع‭ ‬التجارة،‭ ‬شهدت‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬انخفاضاً‭ ‬من‭ ‬98‭.‬7 % ‭ ‬إلى‭ ‬89‭.‬6 % ‭. ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬ارتفعت‭ ‬معاملات‭ ‬‮«‬فوري‮»‬‭ ‬بنسبة‭ ‬16 % ،‭ ‬وزادت‭ ‬معاملات‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬بنسبة‭ ‬14 % ‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

16 % ‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬التحويلات‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬فوري

أظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬أيضًا‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬فوري‭ ‬بنسبة‭ ‬16 % ،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفعت‭ ‬من‭ ‬5‭.‬9‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬6‭.‬8‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬كما‭ ‬زادت‭ ‬معاملات‭ ‬فواتير‭ ‬بنسبة‭ ‬11 % ،‭ ‬من‭ ‬281‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬إلى‭ ‬312.8‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭.‬

انخفاض‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬السحب‭ ‬الإلكتروني

أظهر‭ ‬تقرير‭ ‬الغرفة‭ ‬التغيرات‭ ‬الديناميكية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحريني،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬تطورًا‭ ‬مستمرًا‭ ‬في‭ ‬تفضيلات‭ ‬المستهلكين‭ ‬نحو‭ ‬الحلول‭ ‬الإلكترونية‭.‬

حيث‭ ‬سجلت‭ ‬البحرين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التغيرات‭ ‬الملحوظة‭ ‬في‭ ‬أنماط‭ ‬السحب‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والتجارة‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬وأظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬تحولات‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭.‬

‭ ‬10 % ‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬عمليات‭ ‬السحب‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي

حيث‭ ‬انخفضت‭ ‬قيمة‭ ‬عمليات‭ ‬السحب‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬بنسبة‭ ‬10 % ،‭ ‬حيث‭ ‬تراجعت‭ ‬من‭ ‬281‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬253‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬يشير‭ ‬هذا‭ ‬التراجع‭ ‬إلى‭ ‬تحول‭ ‬في‭ ‬تفضيلات‭ ‬المستهلكين‭ ‬نحو‭ ‬وسائل‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكترونية‭.‬

14 % ‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬عمليات‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكترونية

على‭ ‬النقيض،‭ ‬شهدت‭ ‬قيمة‭ ‬عمليات‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬زيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬بنسبة‭ ‬14 % ،‭ ‬من‭ ‬1‭.‬142‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬297‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬استمرار‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬التسوق‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

23 % ‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السوبر‭ ‬ماركت

كما‭ ‬نمت‭ ‬قيمة‭ ‬عمليات‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السوبر‭ ‬ماركت‭ ‬بنسبة‭ ‬23 % ،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفعت‭ ‬من‭ ‬111‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬137‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬يدل‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬شهد‭ ‬قطاع‭ ‬المتاجر‭ ‬انخفاضًا‭ ‬بنسبة‭ ‬6 % ‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬عمليات‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬حيث‭ ‬تراجعت‭ ‬من‭ ‬42‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬39‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬سلوك‭ ‬المستهلكين،‭ ‬كما‭ ‬ارتفعت‭ ‬قيمة‭ ‬عمليات‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المجوهرات‭ ‬بنسبة‭ ‬14 % ،‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

MENAFN05112025000055011008ID1110302573

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث