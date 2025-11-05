بنك البحرين والكويت يُعلن فوز 202 فائز بجوائز "الهيرات"

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنَ‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الفائزين‭ ‬بجوائز‭ ‬‮«‬الهيرات‮»‬‭ ‬الكبرى‭ ‬لشهر‭ ‬سبتمبر،‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬قيّمة‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬بلغت‭ ‬450‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لـِ‭ ‬202‭ ‬فائز‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬السحب‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬ممثل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬إدارات‭ ‬التدقيق‭ ‬الداخلي،‭ ‬والرقابة‭ ‬الداخلية،‭ ‬والتسويق،‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ممثل‭ ‬التدقيق‭ ‬الخارجي‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬أرنست‭ ‬ويونغ،‭ ‬وتم‭ ‬تسليم‭ ‬الجوائز‭ ‬يوم‭ ‬4‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬فرع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬بمجمع‭ ‬السيف‭.‬

حيث‭ ‬فازت‭ ‬السيدة‭ ‬نجية‭ ‬سلمان‭ ‬النجار‭ ‬بجائزة‭ ‬الـ‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬فيما‭ ‬فازت‭ ‬السيدة‭ ‬مدينة‭ ‬عبد‭ ‬الشهيد‭ ‬جواد‭ ‬بجائزة‭ ‬الـ‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬كما‭ ‬شملت‭ ‬جوائز‭ ‬سبتمبر‭ ‬الأخرى‭ ‬100‭ ‬جائزة‭ ‬بقيمة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬و100‭ ‬جائزة‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وهنّأ‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬تقي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬الفائزين‭ ‬لحصولهم‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬القيّمة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬البنك‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬الهيرات‭ ‬الكبرى‭ ‬لشهر‭ ‬سبتمبر،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬أتقدّم‭ ‬بالنيابة‭ ‬عن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬بخالص‭ ‬التهاني‭ ‬للفائزين،‭ ‬مع‭ ‬أمنياتنا‭ ‬لجميع‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬بحظ‭ ‬أوفر‭ ‬في‭ ‬السحوبات‭ ‬القادمة،‭ ‬وأؤكد‭ ‬أن‭ ‬هدفنا‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬تحقيق‭ ‬رضا‭ ‬وراحة‭ ‬عملائنا؛‭ ‬ولهذا،‭ ‬نجدد‭ ‬التزامنا‭ ‬الدائم‭ ‬والمستمر‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬والعروض‭ ‬والمكافآت‭ ‬المجزية‭ ‬التي‭ ‬تليق‭ ‬بولائهم‭ ‬وتلبي‭ ‬تطلعاتهم‮»‬‭.‬

وأضافَ‭ ‬السيد‭ ‬تقي‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نرى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬محطة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬‮«‬الهيرات‮»‬،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬قيمتها‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬تغطي‭ ‬مئات‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬واحد،‭ ‬بل‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الرسالة‭ ‬الواضحة‭ ‬التي‭ ‬نوجهها‭ ‬لعملائنا‭ ‬بأن‭ ‬ولاءهم‭ ‬وإخلاصهم‭ ‬لنا‭ ‬وتعاملهم‭ ‬الدائم‭ ‬معنا‭ ‬هو‭ ‬محط‭ ‬التقدير،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬هي‭ ‬تجسيد‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬البنك‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مكافأة‭ ‬ثقافة‭ ‬الادخار‭ ‬السليم،‭ ‬وتقديم‭ ‬قيمة‭ ‬مُضافة‭ ‬حقيقية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬حياة‭ ‬عملائنا‭ ‬نحو‭ ‬الأفضل،‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬لعب‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬الإيجابي‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬العميل‭ ‬هو‭ ‬شريك‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬النجاح‭ ‬والتميز‭ ‬الذي‭ ‬يحققه‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬السيد‭ ‬تقي‭ ‬جميع‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬إلى‭ ‬الإيداع‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الهيرات‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬الأسبوعي‭ ‬القادم‭ ‬لشهر‭ ‬نوفمبر،‭ ‬حيث‭ ‬سيحصل‭ ‬فائز‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬بقيمة‭ ‬35, 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬بينما‭ ‬سيحصل‭ ‬عشرة‭ ‬فائزين‭ ‬آخرين‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬بقيمة‭ ‬1, 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭ ‬أسبوعياً‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭. ‬