بنك البحرين والكويت يُعلن فوز 202 فائز بجوائز "الهيرات"

بنك البحرين والكويت يُعلن فوز 202 فائز بجوائز "الهيرات"
أعلنَ بنك البحرين والكويت، الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، الفائزين بجوائز «الهيرات» الكبرى لشهر سبتمبر، والتي شملت جوائز نقدية قيّمة بقيمة إجمالية بلغت 450 ألف دينار بحريني لـِ 202 فائز.
وقد تم إجراء السحب في 30 أكتوبر، تحت إشراف ممثل وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن إدارات التدقيق الداخلي، والرقابة الداخلية، والتسويق، والخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت، إضافة إلى ممثل التدقيق الخارجي من شركة أرنست ويونغ، وتم تسليم الجوائز يوم 4 نوفمبر في فرع بنك البحرين والكويت بمجمع السيف.
حيث فازت السيدة نجية سلمان النجار بجائزة الـ 200 ألف دينار بحريني، فيما فازت السيدة مدينة عبد الشهيد جواد بجائزة الـ 100 ألف دينار بحريني، كما شملت جوائز سبتمبر الأخرى 100 جائزة بقيمة ألف دينار بحريني، و100 جائزة بقيمة 500 دينار بحريني.
وهنّأ السيد أحمد تقي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت، الفائزين لحصولهم على هذه الجوائز القيّمة التي يقدمها البنك ضمن جوائز الهيرات الكبرى لشهر سبتمبر، قائلًا: «أتقدّم بالنيابة عن بنك البحرين والكويت بخالص التهاني للفائزين، مع أمنياتنا لجميع عملائنا الكرام بحظ أوفر في السحوبات القادمة، وأؤكد أن هدفنا الأساسي في بنك البحرين والكويت تحقيق رضا وراحة عملائنا؛ ولهذا، نجدد التزامنا الدائم والمستمر في تقديم المزيد من الجوائز والعروض والمكافآت المجزية التي تليق بولائهم وتلبي تطلعاتهم».
وأضافَ السيد تقي: «إننا نرى في هذه الجوائز محطة فارقة في مسيرة «الهيرات»، ليس فقط من حيث قيمتها الضخمة التي تغطي مئات الفائزين في شهر واحد، بل أيضاً من حيث الرسالة الواضحة التي نوجهها لعملائنا بأن ولاءهم وإخلاصهم لنا وتعاملهم الدائم معنا هو محط التقدير، كما أن هذه الجوائز هي تجسيد لاستراتيجية البنك الراسخة التي تهدف إلى مكافأة ثقافة الادخار السليم، وتقديم قيمة مُضافة حقيقية تسهم في تغيير حياة عملائنا نحو الأفضل، ونحن فخورون بالاستمرار في لعب هذا الدور الإيجابي الذي يؤكد أن العميل هو شريك أساسي في النجاح والتميز الذي يحققه بنك البحرين والكويت في القطاع المصرفي».
ودعا السيد تقي جميع عملاء البنك إلى الإيداع في حساب الهيرات للدخول في السحب الأسبوعي القادم لشهر نوفمبر، حيث سيحصل فائز واحد على جائزة بقيمة 35, 000 دينار بحريني، بينما سيحصل عشرة فائزين آخرين على جوائز بقيمة 1, 000 دينار بحريني لكل منهم أسبوعياً في شهر نوفمبر.
