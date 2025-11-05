  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.."كونكورس البحرين الملكي" ينطلق غدا

2025-11-05 11:13:08
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥ - 02:00

مجموعة «جي إف إتش» ترعى كونكورس البحرين الملكي

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬تستضيف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬كونكورس‭ ‬البحرين‭ ‬الملكي،‭ ‬وذلك‭ ‬يومي‭ ‬7‭ ‬و8‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للغولف‭.‬
ويضمّ‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬90‭ ‬سيارة‭ ‬نادرة‭ ‬وفاخرة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬تشمل‭ ‬التحف‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬والعصرية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬300‭ ‬سيارة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬نوادي‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬ليُشكّل‭ ‬منصة‭ ‬فريدة‭ ‬تحتفي‭ ‬بأناقة‭ ‬السيارات‭ ‬وتراثها‭ ‬العريق‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬ملكية‭ ‬مميزة‭.‬
ويمتدّ‭ ‬برنامج‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين،‭ ‬ويتضمن‭ ‬عروض‭ ‬السيارات‭ ‬وتوزيع‭ ‬الجوائز،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تجارب‭ ‬ضيافة‭ ‬فاخرة‭ ‬وتجارب‭ ‬تسوّق‭ ‬متميزة‭.‬
وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أكّدت‭ ‬السيدة‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬لتنويع‭ ‬المنتج‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬2022 2026‭.‬
وأشارت‭ ‬بوحجي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭: ‬ استضافة‭ ‬فعالية‭ ‬بحجم‭ ‬كونكورس‭ ‬البحرين‭ ‬الملكي‭ ‬تجسّد‭ ‬المكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬السيارات‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬واحتضانها‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬1‭ ‬العالمية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬عزّز‭ ‬موقع‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬الدولية‭ ‬لرياضة‭ ‬السيارات،‭ ‬وأسهم‭ ‬في‭ ‬إبرازها‭ ‬كوجهة‭ ‬متكاملة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الشغف‭ ‬والضيافة‭ ‬والثقافة ‭.‬
من‭ ‬جانبه،‭ ‬أفاد‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬العلوي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للغولف،‭ ‬بأن‭ ‬كونكورس‭ ‬البحرين‭ ‬الملكي‭ ‬يمثل‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬للمهتمين‭ ‬بالسيارات‭ ‬الفاخرة،‭ ‬وقال‭: ‬ يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للغولف‭ ‬منصة‭ ‬لانطلاق‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬ساحة‭ ‬الرياضة‭ ‬الدولية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬النادي‭ ‬لاستضافة‭ ‬الحدث‭ ‬يؤكد‭ ‬جاهزيته‭ ‬لاستقبال‭ ‬الفعاليات‭ ‬الكبرى،‭ ‬لما‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬راقية‭ ‬ومساحات‭ ‬خضراء‭ ‬مفتوحة‭ ‬تتيح‭ ‬للزوار‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية ‭.‬
ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يستهل‭ ‬الحدث‭ ‬فعالياته‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬الملكي‮»‬،‭ ‬باستقبال‭ ‬رسمي‭ ‬كبير‭ ‬يستعرض‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أفخم‭ ‬السيارات‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬والنادرة‭ ‬ضمن‭ ‬موكبٍ‭ ‬مهيبٍ‭ ‬يجسّد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬وتطور‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬كما‭ ‬يشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬عروضًا‭ ‬خاصة‭ ‬تقدّمها‭ ‬نوادي‭ ‬السيارات‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬في‭ ‬مشاهد‭ ‬راقية‭ ‬تتيح‭ ‬للزوار‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بمشاهدة‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬الأداء‭ ‬العالي‭ ‬والفخامة‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬أنيقة‭ ‬في‭ ‬أروقة‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للغولف‭.‬
أما‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني،‭ ‬فيتضمّن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬المميزة‭ ‬وتكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬بحسب‭ ‬فئات‭ ‬الجائزة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عروض‭ ‬استعراضية‭ ‬فريدة‭ ‬أبرزها‭ ‬عرض‭ ‬استثنائي‭ ‬يضم‭ ‬30‭ ‬سيارة‭ ‬نادرة‭ ‬مملوكة‭ ‬لسيدات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول،‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الذوق‭ ‬الرفيع‭ ‬وشغف‭ ‬القيادة‭. ‬كما‭ ‬يشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬استعراضًا‭ ‬لأفضل‭ ‬السيارات‭ ‬المصغّرة‭ ‬المصنّعة‭ ‬يدويًا‭ ‬والمزوّدة‭ ‬بمحركات‭ ‬كهربائية‭ ‬أو‭ ‬تعمل‭ ‬بالبنزين‭ ‬أو‭ ‬الدواسات،‭ ‬لتقدّم‭ ‬للأطفال‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬تجربة‭ ‬ترفيهية‭ ‬ممتعة‭.‬
واستكمالًا‭ ‬لعروض‭ ‬نوادي‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬سيستضيف‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للغولف‭ ‬مجموعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬الفاخرة‭ ‬والعالية‭ ‬الأداء‭ ‬لأشهر‭ ‬العلامات‭ ‬العالمية‭. ‬ويختتم‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬الانطلاقة‭ ‬الختامية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تشغيل‭ ‬محركات‭ ‬60‭ ‬من‭ ‬أندر‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬وداعٍ‭ ‬استثنائية‭ ‬تفيض‭ ‬بالحماس‭ ‬والتفاعل‭ ‬الجماهيري،‭ ‬لتُختتم‭ ‬معها‭ ‬فعاليات‭ ‬الحدث‭ ‬وسط‭ ‬أجواءٍ‭ ‬تعبّر‭ ‬عن‭ ‬شغفٍ‭ ‬لا‭ ‬يُنسى‭ ‬بعالم‭ ‬السيارات‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬والفاخرة‭.‬
وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تذاكر‭ ‬حضور‭ ‬فعاليات‮ ‬ كونكورس‭ ‬البحرين‭ ‬الملكي ‮ ‬متاحة‭ ‬عبر‭ ‬منصة‮ ‬ بلاتينيوم‭ ‬ليست ،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يُسهم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الاستثنائي‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬لاستضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬النوعية‭ ‬المرتبطة‭ ‬برياضة‭ ‬السيارات،‭ ‬والتي‭ ‬تحظى‭ ‬بشغف‭ ‬واهتمام‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وكما‭ ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‮»‬‭ ‬المالية‭ (‬‮«‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‮»‬‭) ‬رعايتها‭ ‬لفعالية‭ ‬‮«‬كونكورس‭ ‬البحرين‭ ‬الملكي‮»‬،‭ ‬المعرض‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الذي‭ ‬يحتفي‭ ‬بالسيارات‭ ‬الفارهة‭ ‬والبراعة‭ ‬الحرفية،‭ ‬بما‭ ‬يضع‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬نخبة‭ ‬معارض‭ ‬السيارات‭ ‬العالمية‭. ‬ويُقام‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المرموق‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وتواصل‭ ‬‮«‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‮»‬،‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬تكريس‭ ‬جهودها‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بثقافة‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وإبراز‭ ‬مكانتها‭ ‬كمركز‭ ‬عالمي‭ ‬رائد‭ ‬للفعاليات‭ ‬والمعارض‭ ‬الاستثنائية‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علّق‭ ‬السيد‭ ‬صلاح‭ ‬شريف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‮»‬،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تعكس‭ ‬رعايتُنا‭ ‬لـ‭ (‬كونكورس‭ ‬البحرين‭ ‬الملكي‭) ‬التزام‭ ‬‮«‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‮»‬‭ ‬الراسخ‭ ‬بدعم‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تجسد‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمواصلة‭ ‬التقدم‭ ‬والابتكار‭. ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالبراعة‭ ‬الحرفية‭ ‬والتصميم‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬سعينا‭ ‬الدؤوب‭ ‬نحو‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬ما‭ ‬نقوم‭ ‬به‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أضاف‭ ‬السيد‭ ‬جيمس‭ ‬بروكس‭-‬وورد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ‭(‬كونكورس‭ ‬البحرين‭ ‬الملكي‭): ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نرحب‭ ‬بمجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬كشريك‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬المعرض‭. ‬إن‭ ‬دعم‭ ‬المجموعة‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬توحيد‭ ‬جهود‭ ‬مؤسسات‭ ‬البحرين‭ ‬الرائدة‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بالبراعة‭ ‬الحرفية،‭ ‬والتراث،‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬السيارات‮»‬‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كونكورس‭ ‬البحرين‭ ‬الملكي‮»‬‭ ‬يُعد‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬معارض‭ ‬السيارات‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬والفارهة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ويجمع‭ ‬الحدث‭ ‬سيارات‭ ‬نادرة‭ ‬وقيمة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬احتفالية‭ ‬تمزج‭ ‬بين‭ ‬التفوق‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات‭ ‬وبين‭ ‬الأناقة‭ ‬وحسن‭ ‬الضيافة‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭.‬

