تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.."كونكورس البحرين الملكي" ينطلق غدا

تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.."كونكورس البحرين الملكي" ينطلق غدا
مجموعة «جي إف إتش» ترعى كونكورس البحرين الملكي
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تستضيف مملكة البحرين النسخة الأولى من كونكورس البحرين الملكي، وذلك يومي 7 و8 نوفمبر المقبل في النادي الملكي للغولف.
ويضمّ الحدث العالمي 90 سيارة نادرة وفاخرة من مختلف أنحاء العالم، تشمل التحف الكلاسيكية والعصرية، إلى جانب 300 سيارة من أبرز نوادي السيارات في منطقة الخليج العربي، ليُشكّل منصة فريدة تحتفي بأناقة السيارات وتراثها العريق وسط أجواء ملكية مميزة.
ويمتدّ برنامج الفعالية على مدار يومين، ويتضمن عروض السيارات وتوزيع الجوائز، إلى جانب تجارب ضيافة فاخرة وتجارب تسوّق متميزة.
وفي هذا السياق، أكّدت السيدة سارة أحمد بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، أن تنظيم هذا الحدث العالمي يأتي ضمن الجهود المستمرة لتنويع المنتج السياحي في المملكة بما يتماشى مع أهداف استراتيجية السياحة 2022 – 2026.
وأشارت بوحجي إلى أن: “ استضافة فعالية بحجم كونكورس البحرين الملكي تجسّد المكانة المرموقة التي اكتسبتها مملكة البحرين في عالم السيارات منذ تأسيس حلبة البحرين الدولية واحتضانها لسباقات الفورمولا 1 العالمية، وهو ما عزّز موقع المملكة على الخارطة الدولية لرياضة السيارات، وأسهم في إبرازها كوجهة متكاملة تجمع بين الشغف والضيافة والثقافة ” .
من جانبه، أفاد القبطان وليد عبد الحميد العلوي، رئيس مجلس إدارة النادي الملكي للغولف، بأن كونكورس البحرين الملكي يمثل تجربة فريدة للمهتمين بالسيارات الفاخرة، وقال: “ يسعدنا أن يكون النادي الملكي للغولف منصة لانطلاق هذا الحدث العالمي الذي يعكس مكانة مملكة البحرين على ساحة الرياضة الدولية، كما أن اختيار النادي لاستضافة الحدث يؤكد جاهزيته لاستقبال الفعاليات الكبرى، لما يتميز به من مرافق راقية ومساحات خضراء مفتوحة تتيح للزوار تجربة استثنائية ” .
ومن المقرر أن يستهل الحدث فعالياته في اليوم الأول، الذي يحمل عنوان «اليوم الملكي»، باستقبال رسمي كبير يستعرض نخبة من أفخم السيارات الكلاسيكية والنادرة ضمن موكبٍ مهيبٍ يجسّد أكثر من مئة عام من تاريخ وتطور صناعة السيارات حول العالم. كما يشهد اليوم الأول عروضًا خاصة تقدّمها نوادي السيارات المشاركة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، في مشاهد راقية تتيح للزوار الاستمتاع بمشاهدة مجموعة متنوعة من سيارات الأداء العالي والفخامة الاستثنائية، وسط أجواء أنيقة في أروقة النادي الملكي للغولف.
أما اليوم الثاني، فيتضمّن سلسلة من العروض المميزة وتكريم الفائزين بحسب فئات الجائزة، إلى جانب عروض استعراضية فريدة أبرزها عرض استثنائي يضم 30 سيارة نادرة مملوكة لسيدات من مختلف الدول، يجمع بين الذوق الرفيع وشغف القيادة. كما يشهد اليوم الثاني استعراضًا لأفضل السيارات المصغّرة المصنّعة يدويًا والمزوّدة بمحركات كهربائية أو تعمل بالبنزين أو الدواسات، لتقدّم للأطفال وعائلاتهم تجربة ترفيهية ممتعة.
واستكمالًا لعروض نوادي السيارات في اليوم الأول، سيستضيف النادي الملكي للغولف مجموعة جديدة من السيارات الفاخرة والعالية الأداء لأشهر العلامات العالمية. ويختتم الحدث الكبير بـ «الانطلاقة الختامية» التي تشهد تشغيل محركات 60 من أندر السيارات في العالم، في لحظة وداعٍ استثنائية تفيض بالحماس والتفاعل الجماهيري، لتُختتم معها فعاليات الحدث وسط أجواءٍ تعبّر عن شغفٍ لا يُنسى بعالم السيارات الكلاسيكية والفاخرة.
وتجدر الإشارة إلى أن تذاكر حضور فعاليات “ كونكورس البحرين الملكي ” متاحة عبر منصة “ بلاتينيوم ليست ” ، ومن المتوقع أن يُسهم هذا الحدث الاستثنائي في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات النوعية المرتبطة برياضة السيارات، والتي تحظى بشغف واهتمام كبير على مستوى العالم.
وكما أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية («جي إف إتش») رعايتها لفعالية «كونكورس البحرين الملكي»، المعرض الأبرز في المملكة الذي يحتفي بالسيارات الفارهة والبراعة الحرفية، بما يضع البحرين ضمن نخبة معارض السيارات العالمية. ويُقام هذا الحدث المرموق تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتواصل «جي إف إتش»، عبر هذه الشراكات الاستراتيجية، تكريس جهودها للاحتفاء بثقافة التميز في مملكة البحرين، وإبراز مكانتها كمركز عالمي رائد للفعاليات والمعارض الاستثنائية. وبهذه المناسبة، علّق السيد صلاح شريف الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة «جي إف إتش»، قائلاً: «تعكس رعايتُنا لـ (كونكورس البحرين الملكي) التزام «جي إف إتش» الراسخ بدعم الفعاليات التي تجسد رؤية مملكة البحرين لمواصلة التقدم والابتكار. إن هذا الاحتفاء بالبراعة الحرفية والتصميم ينسجم مع سعينا الدؤوب نحو التميز في جميع ما نقوم به». من جانبه، أضاف السيد جيمس بروكس-وورد، الرئيس التنفيذي لـ(كونكورس البحرين الملكي): «يسعدنا أن نرحب بمجموعة جي إف إتش كشريك رئيسي في نسخة هذا العام من المعرض. إن دعم المجموعة يؤكد أهمية توحيد جهود مؤسسات البحرين الرائدة للاحتفاء بالبراعة الحرفية، والتراث، والتميز في عالم السيارات». الجدير بالذكر أن «كونكورس البحرين الملكي» يُعد واحداً من أبرز معارض السيارات الكلاسيكية والفارهة في المنطقة. ويجمع الحدث سيارات نادرة وقيمة من جميع أنحاء العالم، في احتفالية تمزج بين التفوق في صناعة السيارات وبين الأناقة وحسن الضيافة التي تتميز بها المملكة.
