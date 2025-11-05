  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
البقالي: ألبا أول مصهر ألمنيوم يحصل على تصنيف 5 نجوم من مجلس السلامة البريطاني

2025-11-05 11:13:08
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬البا‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬البقالي،‭ ‬حصول‭ ‬البا‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬‮«‬5‭ ‬نجوم‮»‬‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬السلامة‭ ‬البريطاني‭ ‬لتصبح‭ ‬بذلك‭ ‬أول‭ ‬مصهر‭ ‬للألمنيوم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬عرضه‭ ‬التقديمي‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬إرساء‭ ‬معيار‭ ‬عالمي‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬العربي‭ ‬الدولي‭ ‬السادس‭ ‬والعشرين‭ ‬للألمنيوم‭ (‬عربال‭) ‬والذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬شركة‭ ‬الإمارات‭ ‬العالمية‭ ‬للألمنيوم‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وقال‭ ‬البقالي‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬وسام‭ ‬شرف‭ ‬نعتز‭ ‬به،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬تجسيد‭ ‬لثقافة‭ ‬السلامة‭ ‬الراسخة‭ ‬في‭ ‬البا‭ ‬وللجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬موظفونا‭ ‬وعمال‭ ‬المقاولين،‭ ‬ومرآة‭ ‬لرسالتنا‭ ‬المؤسسية‭. ‬فالسلامة‭ ‬في‭ ‬البا‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬نمط‭ ‬تفكير‭ ‬يوجه‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬نقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مهام‭. ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬جهود‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬لدينا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التزامهم‭ ‬بمبدأ‭ ‬خلك‭ ‬الباوي‭.‬‮ ‬

وخلال‭ ‬عرضه‭ ‬التقديمي،‭ ‬استعرض‭ ‬البقالي‭ ‬العوامل‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬صعود‭ ‬البا‭ ‬من‭ ‬تصنيف‭ ‬4‭ ‬نجوم‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬نجوم،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بروح‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الشركة‭. ‬كما‭ ‬نوه‭ ‬بإنجاز‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السلامة‭ ‬تمثل‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬بسجلٍ‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬أو‭ ‬الأمراض‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحرارة‭ ‬للعام‭ ‬التاسع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إنجاز‭ ‬كبير‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬طبيعة‭ ‬عمليات‭ ‬إنتاج‭ ‬الألمنيوم‭ ‬ودرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‮»‬‭. ‬وترأس‭ ‬البقالي‭ ‬وفد‭ ‬البا‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬حلقات‭ ‬نقاش‭ ‬تنفيذية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الصناعة،‭ ‬حيث‭ ‬تبادل‭ ‬الرؤى‭ ‬حول‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الألمنيوم‭. ‬كما‭ ‬شاركت‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬التوظيف‭ ‬والشؤون‭ ‬العمالية‭ ‬في‭ ‬البا‭ ‬روضة‭ ‬سلمان‭ ‬العرادي‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الصناعة‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مبادرات‭ ‬البا‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭.‬

