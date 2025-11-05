البقالي: ألبا أول مصهر ألمنيوم يحصل على تصنيف 5 نجوم من مجلس السلامة البريطاني

البقالي: ألبا أول مصهر ألمنيوم يحصل على تصنيف 5 نجوم من مجلس السلامة البريطاني
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، علي البقالي، حصول البا على شهادة «5 نجوم» من مجلس السلامة البريطاني لتصبح بذلك أول مصهر للألمنيوم في العالم يحصل على هذه الشهادة خلال السنوات الخمس الماضية.
جاء ذلك خلال عرضه التقديمي بعنوان «إرساء معيار عالمي جديد» الذي قدمه خلال فعاليات المؤتمر العربي الدولي السادس والعشرين للألمنيوم (عربال) والذي تستضيفه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.
وقال البقالي: «هذا التصنيف ليس مجرد وسام شرف نعتز به، بل هو تجسيد لثقافة السلامة الراسخة في البا وللجهود الحثيثة التي يبذلها موظفونا وعمال المقاولين، ومرآة لرسالتنا المؤسسية. فالسلامة في البا ليست فقط مجموعة من الإجراءات، بل هي نمط تفكير يوجه كل ما نقوم به من مهام. هذا الإنجاز هو ثمرة جهود القوى العاملة لدينا من خلال التزامهم بمبدأ خلك الباوي.
وخلال عرضه التقديمي، استعرض البقالي العوامل الرئيسية التي أسهمت في صعود البا من تصنيف 4 نجوم إلى 5 نجوم، مشيدًا بروح التعاون بين مختلف فرق العمل في الشركة. كما نوه بإنجاز آخر في مجال السلامة تمثل في إنهاء فصل الصيف بسجلٍ خالٍ من الإصابات أو الأمراض المرتبطة بالحرارة للعام التاسع على التوالي، مشيرًا إلى أنه «إنجاز كبير بالنظر إلى طبيعة عمليات إنتاج الألمنيوم ودرجات الحرارة العالية التي تشهدها مملكة البحرين خلال فصل الصيف». وترأس البقالي وفد البا المشارك في المؤتمر، وشارك في حلقات نقاش تنفيذية إلى جانب نخبة من قادة الصناعة، حيث تبادل الرؤى حول التحديات والفرص في قطاع الألمنيوم. كما شاركت مدير أول التوظيف والشؤون العمالية في البا روضة سلمان العرادي في جلسة «المرأة في الصناعة»، حيث سلطت الضوء على مبادرات البا لتمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الصناعي.
