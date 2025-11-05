بورصة البحرين تعتمد شركة أرقام سكيورتيز كصانع سوق خارجي

بورصة البحرين تعتمد شركة أرقام سكيورتيز كصانع سوق خارجي
أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من مصرف البحرين المركزي، اعتماد شركة أرقام سكيورتيز كصانع سوق خارجي في بورصة البحرين. تُعد هذه الخطوة دعماً للجهود الاستراتيجية التي تبذلها بورصة البحرين لتعزيز السيولة في السوق وتطوير منظومة سوق رأس المال في المملكة، كما تتوافق مع أهداف البورصة الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين كفاءة السوق.
وقد تم إعلان ذلك خلال حفل توقيع أُقيم في مقر بورصة البحرين، بحضور السيد يوسف اليوسف، رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، والسيد رياض مليتي، الرئيس التنفيذي لشركة أرقام كابيتال (الشركة الأم لأرقام سكيورتيز).
وفي هذا الصدد، صرّح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قائلا: «إن اعتماد شركة أرقام سكيورتيز كصانع سوق خارجي يمثل خطوة أخرى مهمة في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها بورصة البحرين لخلق سوق أكثر ديناميكية وسيولة. وقد شهد نشاط صناعة السوق نمواً ملحوظاً في مشاركة أبرز المؤسسات منذ تطبيق الإطار التنظيمي الجديد، مما يعكس مستوى الثقة المتزايد في البنية التحتية لسوق رأس المال في البحرين. ويُعد هذا الإنجاز دليلاً على التزامنا المستمر بتعزيز سوق منظم يتميز بالشفافية والتنافسية، ويتماشى مع أفضل المعايير العالمية».
من جانبه، قال رياض مليتي، الرئيس التنفيذي لشركة أرقام كابيتال: «يسعدنا الانضمام إلى بورصة البحرين بصفتنا صانع سوق خارجي، مما يمنحنا فرصة فاعلة للإسهام في تطوير سوق رأس المال في المملكة. ونثق بأن خبراتنا الواسعة في مجال صناعة السوق وتعزيز السيولة ستُمكننا من دعم أنشطة التداول، وتقديم أسعار أكثر تنافسية، وتعزيز ثقة المستثمرين. كما نتطلع إلى التعاون مع بورصة البحرين للارتقاء بالسوق وجذب المزيد من الاستثمارات».
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
البحرين تفتتح مشاركتها في دورة ألعاب التضامن الإسلاميمنتخب الكرة الط...
إطلاق أسبوع التنقّل من أجل العمل .. البوابة الدولية للمسارات المهني...
ترامب لنظيره الصينى: العلاقة بين بلدينا ستكون رائعة لفترة طويلة...