  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بورصة البحرين تعتمد شركة أرقام سكيورتيز كصانع سوق خارجي

بورصة البحرين تعتمد شركة أرقام سكيورتيز كصانع سوق خارجي

2025-11-05 11:13:06
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬اعتماد‭ ‬شركة‭ ‬أرقام‭ ‬سكيورتيز‭ ‬كصانع‭ ‬سوق‭ ‬خارجي‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭. ‬تُعد‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬دعماً‭ ‬للجهود‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لتعزيز‭ ‬السيولة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬البورصة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬السوق‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توقيع‭ ‬أُقيم‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬اليوسف،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬والشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬والسيد‭ ‬رياض‭ ‬مليتي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬أرقام‭ ‬كابيتال‭ (‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬لأرقام‭ ‬سكيورتيز‭).‬

‮ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬صرّح‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬اعتماد‭ ‬شركة‭ ‬أرقام‭ ‬سكيورتيز‭ ‬كصانع‭ ‬سوق‭ ‬خارجي‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬أخرى‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لخلق‭ ‬سوق‭ ‬أكثر‭ ‬ديناميكية‭ ‬وسيولة‭. ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬نشاط‭ ‬صناعة‭ ‬السوق‭ ‬نمواً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬في‭ ‬مشاركة‭ ‬أبرز‭ ‬المؤسسات‭ ‬منذ‭ ‬تطبيق‭ ‬الإطار‭ ‬التنظيمي‭ ‬الجديد،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬مستوى‭ ‬الثقة‭ ‬المتزايد‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لسوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬ويُعد‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬دليلاً‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بتعزيز‭ ‬سوق‭ ‬منظم‭ ‬يتميز‭ ‬بالشفافية‭ ‬والتنافسية،‭ ‬ويتماشى‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬رياض‭ ‬مليتي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬أرقام‭ ‬كابيتال‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬بصفتنا‭ ‬صانع‭ ‬سوق‭ ‬خارجي،‭ ‬مما‭ ‬يمنحنا‭ ‬فرصة‭ ‬فاعلة‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬ونثق‭ ‬بأن‭ ‬خبراتنا‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬السوق‭ ‬وتعزيز‭ ‬السيولة‭ ‬ستُمكننا‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬أنشطة‭ ‬التداول،‭ ‬وتقديم‭ ‬أسعار‭ ‬أكثر‭ ‬تنافسية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين‭. ‬كما‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالسوق‭ ‬وجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‮»‬‭.‬

MENAFN05112025000055011008ID1110302568

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث