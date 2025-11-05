بورصة البحرين تعتمد شركة أرقام سكيورتيز كصانع سوق خارجي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬اعتماد‭ ‬شركة‭ ‬أرقام‭ ‬سكيورتيز‭ ‬كصانع‭ ‬سوق‭ ‬خارجي‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭. ‬تُعد‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬دعماً‭ ‬للجهود‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لتعزيز‭ ‬السيولة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬البورصة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬السوق‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توقيع‭ ‬أُقيم‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬اليوسف،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬والشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬والسيد‭ ‬رياض‭ ‬مليتي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬أرقام‭ ‬كابيتال‭ (‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬لأرقام‭ ‬سكيورتيز‭).‬

‮ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬صرّح‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬اعتماد‭ ‬شركة‭ ‬أرقام‭ ‬سكيورتيز‭ ‬كصانع‭ ‬سوق‭ ‬خارجي‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬أخرى‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لخلق‭ ‬سوق‭ ‬أكثر‭ ‬ديناميكية‭ ‬وسيولة‭. ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬نشاط‭ ‬صناعة‭ ‬السوق‭ ‬نمواً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬في‭ ‬مشاركة‭ ‬أبرز‭ ‬المؤسسات‭ ‬منذ‭ ‬تطبيق‭ ‬الإطار‭ ‬التنظيمي‭ ‬الجديد،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬مستوى‭ ‬الثقة‭ ‬المتزايد‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لسوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬ويُعد‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬دليلاً‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بتعزيز‭ ‬سوق‭ ‬منظم‭ ‬يتميز‭ ‬بالشفافية‭ ‬والتنافسية،‭ ‬ويتماشى‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬رياض‭ ‬مليتي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬أرقام‭ ‬كابيتال‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬بصفتنا‭ ‬صانع‭ ‬سوق‭ ‬خارجي،‭ ‬مما‭ ‬يمنحنا‭ ‬فرصة‭ ‬فاعلة‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬ونثق‭ ‬بأن‭ ‬خبراتنا‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬السوق‭ ‬وتعزيز‭ ‬السيولة‭ ‬ستُمكننا‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬أنشطة‭ ‬التداول،‭ ‬وتقديم‭ ‬أسعار‭ ‬أكثر‭ ‬تنافسية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين‭. ‬كما‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالسوق‭ ‬وجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‮»‬‭.‬