الصفير الضائع وكوميديا التطبيقات

2025-11-05 11:07:23
(MENAFN- Al Watan) يُحكى - والعهدة على إشارات المرور - أن شابين كانا يقفان على الرصيف يؤشران بكل جدٍّ على خط الأجرة، ينتظران ((كداد)) أو ((تاكسي)) ينقلهما من همّ الرصيف إلى همّ الزحمة.
لكن بدل أن يركزا على الهدف، قررا أن يدخلا في بروفة حياة جديدة: تعلّم الصفير!
تخيل معي المشهد...
كل واحد منهما واضع إصبعين في فمه كأنه يستدعي الإبل، والنفَس طالع وراجع مثل ماكينة بخار قديمة. عشر محاولات فاشلة، (لم تضبط معنا) وواحدة فقط تخرج منها صفيرة يتيمة، تائهة بين ضجيج السيارات وكأنها تقول: ((أنا آسفة جيت في الوقت الغلط)).
المشكلة ليس في الصفير، المشكلة في أنهم أضاعوا الوقت في تدريب على ((مهارة لا يتطلبها السوق))، بينما التاكسي مر مرتين، ومشوارهم فات ثلاث مرات، والسائق اللي كان ممكن يوقف لهم صار يصفّر لهم هو من بعيد استغرابًا! لاسيما بعد أن وقف لهما وهو في شك وريب من قواهما العقلية. وحينما سألهما إلى أين يا شباب؟
رد كمودي زمانه: إلى قسم التأهيل الشامل في أكبر مصح عقلي!.
هذا المشهد يمثل اجتماعا ما حقيقيا... يعني وقت يضيع بلا جدوى، وفكر يسبح بلا اتجاه، ونتيجة تصفر - بالمعنى الحرفي والمجازي.
يا جماعة الخير، الصفير قد لا يكون عيبا، لكن إذا صرت تصفّر والفرصة تمر قدامك، فهنا نقولك بكل محبة: ((رجّع أصابعك لمكانها الطبيعي وابدأ تفكيرك من جديد)).
في زمن صار التاكسي يُطلب بضغطة زر، والكداد عنده موقع وتقييم خمس نجوم، أنت ما زلت تحاول تضبط النغمة؟
الحياة ما تنتظر الذي يتدرب على الصفير، الحياة لمن يعرف متى وأين يصفّر و يسكت.

