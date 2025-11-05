  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
حين تصبح القناعة بديلا للكفاءة.. من يدافع عن الخبرة

2025-11-05 11:07:23
(MENAFN- Al Watan) في عالمٍ تتصارع فيه الأضواء، وتتدافع الألقاب، يظل جوهر القيمة الحقيقية ينبض في صمتِ الكفاءة، وتتراكم حكمةً في ركنِ الخبرة، لكن ماذا لو حجبت سحابةُ الرضا الزائف ضوءَ النجوم الحقيقية؟ ماذا لو أصبحت القناعة بديلاً عن الكفاءة؟
حين تصبح القناعة بديلاً للكفاءة، من يدافع عن الخبرة.
في بيئة العمل الحديثة، لا شيء يهدد الاستقرار الوظيفي واستقرار المؤسسة أو الشركة أكثر من غياب العدالة في تقييم الكفاءات وذوي الخبرة، فكم من موظفٍ كان مثالاً في الالتزام والإبداع، وجد نفسه فجأة خارج دائرة التقدير، فقط لأن إدارة جديدة لم تقتنع به، أو لأن رؤيته لم تتوافق مع ((ذائقة)) المدير الجديد.. لكن، هل يُقاس الأداء بالانطباع الشخصي؟، أم بما يقدمه الموظف فعلا من إنجازات موثقة وأثرٍ ملموس في تطوير العمل واستقرار الشركة؟!.
المنشآت الناجحة تدرك أن الكفاءة لا تُعاد قياسها مع كل تغيير إداري، بل تُبنى عليها الخطط وتُصان بها الذاكرة المؤسسية، فالموظف الخبير لا يمثل مجرد رقم وظيفي، بل هو مستودع معرفة وتجربة تراكمت عبر السنوات، عارفًا بجميع تفاصيل العمل ومجرياته، وخسارته تعني خسارة جزء من هوية المؤسسة أو الشركة ذاتها.
العدالة الإدارية ليست في منح المكافآت فقط، هذا إن وجدت لهم، بل في صون الجهود والاعتراف بفضل من صنعوا النجاح، فالإدارة الواعية هي التي توازن بين حاجتها للتجديد، وواجبها في الحفاظ على الخبرات التي بُني عليها الكيان.
وفي نهاية المطاف، المدراء يأتون ويغادرون، لكن الكفاءات هي التي تبقى شاهدة على تاريخ المنشأة وروحها الحقيقية.. فاحترام الخبرة ليس مجاملة، بل استثمار في المستقبل.

