  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
العاهل المغربي يعلن اعتماد 31 أكتوبر من كل عام عيدا وطنيا بعد قرار مجلس الأمن الخاص بالصحراء المغربية

العاهل المغربي يعلن اعتماد 31 أكتوبر من كل عام عيدا وطنيا بعد قرار مجلس الأمن الخاص بالصحراء المغربية

2025-11-04 11:15:24
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط – 4 – 11 (كونا) -- أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء اعتماد 31 أكتوبر من كل عام "عيدا وطنيا للوحدة" وذلك تخليدا لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي دعم الخطة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للبلاد.
وقال الديوان الملكي في بيان إن هذا القرار الملكي يأتي "اعتبارا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار قضيتنا الوطنية واستحضارا للتطورات الحاسمة" التي تضمنها قرار مجلس الأمن الذي وصف مبادرة الحكم الذاتي بأنها "الأكثر واقعية وجدّية ومصداقية" لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأضاف البيان أن تسمية هذا اليوم ب"عيد الوحدة" تجسد رمزية التشبث الراسخ للمغرب "بوحدتها الوطنية والترابية وترمز إلى الانتصار الدبلوماسي الذي حققته المملكة في المحافل الدولية دفاعا عن سيادتها على أقاليمها الجنوبية".
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الجمعة الماضي وبمبادرة من الولايات المتحدة قرارا جديدا يؤكد دعم الخطة المغربية للحكم الذاتي ك"أساس واقعي" لحل النزاع حول الصحراء المغربية.
وتقدم المغرب عام 2007 بمقترح الحكم الذاتي تحت سيادته كحل نهائي للنزاع في حين لا تزال جبهة (بوليساريو) تتمسك بخيار الانفصال رغم تأكيد مجلس الأمن في قراراته المتتالية على أولوية الحل السياسي الواقعي والدائم على أساس المبادرة المغربية. (النهاية)

م ر ي / م ع ح ع


MENAFN04112025000071011013ID1110296638

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث