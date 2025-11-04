العاهل المغربي يعلن اعتماد 31 أكتوبر من كل عام عيدا وطنيا بعد قرار مجلس الأمن الخاص بالصحراء المغربية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
العاهل المغربي يعلن اعتماد 31 أكتوبر من كل عام عيدا وطنيا بعد قرار مجلس الأمن الخاص بالصحراء المغربية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط – 4 – 11 (كونا) -- أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء اعتماد 31 أكتوبر من كل عام "عيدا وطنيا للوحدة" وذلك تخليدا لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي دعم الخطة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للبلاد.
وقال الديوان الملكي في بيان إن هذا القرار الملكي يأتي "اعتبارا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار قضيتنا الوطنية واستحضارا للتطورات الحاسمة" التي تضمنها قرار مجلس الأمن الذي وصف مبادرة الحكم الذاتي بأنها "الأكثر واقعية وجدّية ومصداقية" لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأضاف البيان أن تسمية هذا اليوم ب"عيد الوحدة" تجسد رمزية التشبث الراسخ للمغرب "بوحدتها الوطنية والترابية وترمز إلى الانتصار الدبلوماسي الذي حققته المملكة في المحافل الدولية دفاعا عن سيادتها على أقاليمها الجنوبية".
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الجمعة الماضي وبمبادرة من الولايات المتحدة قرارا جديدا يؤكد دعم الخطة المغربية للحكم الذاتي ك"أساس واقعي" لحل النزاع حول الصحراء المغربية.
وتقدم المغرب عام 2007 بمقترح الحكم الذاتي تحت سيادته كحل نهائي للنزاع في حين لا تزال جبهة (بوليساريو) تتمسك بخيار الانفصال رغم تأكيد مجلس الأمن في قراراته المتتالية على أولوية الحل السياسي الواقعي والدائم على أساس المبادرة المغربية. (النهاية)
م ر ي / م ع ح ع
وقال الديوان الملكي في بيان إن هذا القرار الملكي يأتي "اعتبارا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار قضيتنا الوطنية واستحضارا للتطورات الحاسمة" التي تضمنها قرار مجلس الأمن الذي وصف مبادرة الحكم الذاتي بأنها "الأكثر واقعية وجدّية ومصداقية" لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأضاف البيان أن تسمية هذا اليوم ب"عيد الوحدة" تجسد رمزية التشبث الراسخ للمغرب "بوحدتها الوطنية والترابية وترمز إلى الانتصار الدبلوماسي الذي حققته المملكة في المحافل الدولية دفاعا عن سيادتها على أقاليمها الجنوبية".
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الجمعة الماضي وبمبادرة من الولايات المتحدة قرارا جديدا يؤكد دعم الخطة المغربية للحكم الذاتي ك"أساس واقعي" لحل النزاع حول الصحراء المغربية.
وتقدم المغرب عام 2007 بمقترح الحكم الذاتي تحت سيادته كحل نهائي للنزاع في حين لا تزال جبهة (بوليساريو) تتمسك بخيار الانفصال رغم تأكيد مجلس الأمن في قراراته المتتالية على أولوية الحل السياسي الواقعي والدائم على أساس المبادرة المغربية. (النهاية)
م ر ي / م ع ح ع
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ايشيلون ديجيتال وإليوشنز تعلنان عن شراكة استراتيجية لتسريع التحول الر...
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يغادر جمهورية مصر العربية عائداً إل...
لبنان.. سِباق بين التصعيد والتهدئة...
"كتاب" تضيء على تجربة شاعر جُزر الكناري...
أنور خليل: راتب تقاعد الفنان الأردني 300 دينار يدفع منه 150...
ناصر الشطي مدرباً للسالمية...